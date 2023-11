Jak przypomina ARiMR, wnioski o pomoc na odbudowę produkcji można było składać do połowy września. Na dzień dzisiejszy niemal wszyscy wnioskodawcy otrzymali już pomoc.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o wsparcie ubiegało się nieco ponad 28 tys. rolników. Do tej pory na konta 27,3 tys. rolników trafiło ponad 432 mln zł.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

Jak przypomina ARiMR, o dofinansowanie mogli się starać producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Prowadzona przez nich działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a oni sami powinni posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ile wynosi dopłata do prosiąt?

Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem było prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym utrzymywano świnie. Ponadto między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. musiały urodzić się w nim prosięta.

Te zwierzęta powinny były zostać oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ do 31 sierpnia 2023 r. Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia. Jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

