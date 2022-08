Według danych GIW na obszarze Polskie potwierdzono w ostatnich dwóch tygodniach ponad 30 nowych ognisk ASF dzików. W jakich regionach pojawił się pomór?

Tym razem choroba nie wystąpiła w lokalizacjach wolnych od pomoru. Uwagę przykuwają co najwyżej dwa ogniska ASF w powiecie namysłowskim na Opolszczyźnie. W tym regionie do tej pory potwierdzono do tej pory tylko jedno ognisko, a miało to miejsce w czerwcu bieżącego roku.

Gdzie wystąpił ASF?

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni ASF wystąpił w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

powiat bolesławiecki (gmina Nowogrodziec)

powiat głogowski (gmina Pęcław)

powiat lwówecki (gmina Lwówek Śląski)

powiat milicki (gmina Milicz)

powiat polkowicki (gmina Grębocice)

powiat trzebnicki (gmina Żmigród)

miasto Legnica

Województwo lubuskie:

powiat międzyrzecki (gminy Międzyrzecz i Skwierzyna)

powiat sulęciński (gmina Bledzew)

powiat świebodziński (gmina Lubrza)

powiat wschowski (gmina Wschowa)

powiat żarski (gmina Żary)

Województwo mazowieckie:

powiat piaseczyński (gmina Tarczyn)

Województwo opolskie:

powiat namysłowski (gmina Namysłów)

Województwo podkarpackie:

powiat mielecki (gmina Przecław)

Województwo podlaskie:

powiat siemiatycki (gmina Mielnik)

Województwo pomorskie:

powiat sztumski (gmina Stary Dzierzgoń)

Województwo warmińsko-mazurskie:

powiat nidzicki (gmina Nidzica)

powiat olsztyński (gmina Olsztynek)

powiat szczycieński (gmina Szczytno)

Od początku roku potwierdzono 1263 ogniska ASF.