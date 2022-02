Ponad 40 gmin uwolnionych z czerwonej strefy ASF

Dobre wieści płyną z Brukseli. W myśl najnowszej decyzji wykonawczej KE obszar strefy czerwonej zniesiono z terenu ponad 40 gmin naszego kraju. Największe zmiany dotyczą regionów zachodnich.

Ostatnia decyzja wykonawcza znacząco zmienia kształt strefy czerwonej zwłaszcza na zachodzie kraju. Uwolniono z niej znaczną część województwa lubuskiego, dolnośląskiego, a także północno-zachodniej Wielkopolski. Strefę zniesiono też z pojedynczych gmin województwa warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego:

Gdzie zniesiono strefę czerwoną?

W przypadku wszystkich omawianych regionów strefę czerwono zastąpiono obszarem objętym ograniczeniami II (strefa różowa). Mowa tu o następujących terenach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (miasto i gmina Bolesławiec, gminy Nowogrodziec i Warta Bolesławiecka)

- powiat głogowski (miasto i gmina Głogów, gminy Jerzmanowa, Pęcław i Żukowice)

- powiat górowski (gmina Niechlów)

Powiat polkowicki:

- gminy Gaworzyce i Radwanice

Powiat złotoryjski:

- gmina Zagrodno

Województwo lubuskie:

- powiat międzyrzecki (gminy Skwierzyna i Przytoczna)

- powiat nowosolski (gminy Siedlisko, Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko)

- powiat słubicki (gminy Górzyca, Ośno Lubuskie, Słubice i Rzepin)

- powiat sulęciński (gminy Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk i Torzym)

- powiat świebodziński (gmina Zbąszynek)

- powiat wschowski (gminy Szlichtyngowa i Wschowa)

- powiat żagański (miasto Żagań, gminy Brzeźnica i Iłowa)

Województwo podkarpackie:

- powiat dębicki (gmina Pilzno)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat działdowski (gmina Iłowo-Osada)

Województwo wielkopolskie:

- powiat międzychodzki (gminy Międzychód i Sieraków)

- powiat szamotulski (część gmin Wronki, Ostroróg i Szamotuły włączona wcześniej do strefy czerwonej, część gminy gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek–Lubosina– Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek–Lubosina–Buszewo)

- powiat nowotomyski (gminy Opalenica i Zbąszyń)

Gdzie pozostała strefa czerwona?

Ostatnie zmiany znacząco ograniczyły zasięg strefy czerwonej zwłaszcza na zachodzie kraju. Objętych z nią pozostało 13 gmin (lub części gmin) województwa dolnośląskiego, 16 gmin województwa wielkopolskiego i 15 gmin województwa lubuskiego. Niestety na wschodzie kraju kształt stref zmienił się kosmetycznie. Wciąż duża część województw świętokrzyskiego, i podkarpackiego objęta jest strefą. Występuje ona również na wschodzie małopolski, na Warmii (okolice Olsztyna i Iławy), oraz na fragmentach województwo lubuskiego (okolice Biłgoraja, Hrubieszowa i Kraśnika). W przypadku dwóch regionów - powiatu hrubieszowskiego w Lubelskiem i powiatu Lubaczowskiego (podkarpackie) teoretycznie istnieje możliwość zniesienia strefy - w tych obszarach mieliśmy bowiem do czynienia z pojedynczymi ogniskami ASF, co oznacza że wnioskowanie o zniesienie strefy możliwe jest po 3 miesiącach od likwidacji ogniska.

Jak zmienił się kształt stref ASF?

Poniżej prezentujemy animacje pokazującą zmianę zasięgu stref ASF na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Grafika nie uwzględnia ostatnich korekt granic strefy - zamieścimy je najszybciej jak będzie to możliwe.

[mapa]