Po drastycznym załamaniu importu wieprzowiny z Chin w 2022 roku, od początku tego roku import ponownie znacząco wzrósł. Chińczycy sprowadzili w pierwszej połowie 2023 roku o prawie 17 proc. więcej wieprzowiny i o 8 proc, więcej produktów ubocznych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Europejscy eksporterzy tracą udziały w rynku

Według wstępnych danych administracji celnej wolumen importu wraz z produktami ubocznymi wzrósł o około 180 tys. ton, czyli o 13 proc. do 1,54 mln ton. Jeszcze większy wzrost o 31 proc. do 3,84 mld 3,46 mld euro odnotowano w przypadku wydatków na import. Za ten wzrost odpowiedzialne były wyższe ceny na rynku światowym. Ceny oferowane przez dostawców z Unii Europejskiej były w większości wyższe niż u konkurentów z Ameryki Północnej i Brazylii, przez co Europejczycy tracili udziały w chińskim rynku.

Import wieprzowiny wzrósł o 17 proc.

Jak pokazuje bardziej szczegółowa analiza danych handlowych przeprowadzona przez Konfederację Duńskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego (L&F), chińscy importerzy byli szczególnie zainteresowani zakupem świeżej, schłodzonej i mrożonej wieprzowiny. Jej import wzrósł o 134 tys. ton, czyli prawie 17 proc. w porównaniu z I półroczem 2022 r. do niespełna 932,7 tys. ton. Natomiast import wieprzowych produktów ubocznych wzrósł tylko o 8 proc. do 555,4 tys. ton.

Hiszpania przed Brazylią i USA

Hiszpania pozostała głównym dostawcą, ale była w stanie zwiększyć całkowitą sprzedaż tylko poniżej średniej, czyli o 2,4 proc. do 351,7 tys. ton. Znacznie większy sukces pod względem wzrostu odniosła Brazylia, która zwiększyła dostawy świeżej i mrożonej wieprzowiny do ChRL o około jedną trzecią do 220,8 tys. ton.

Ponadto sprzedano ok. 10,5 tys. t produktów ubocznych, co oznaczało drugie miejsce wśród chińskiego importu. W ślad za tym wkroczyły USA, w których łączny tonaż dostarczonych towarów wzrósł o 30,0 proc. do 228,9 tys. ton. Jeszcze bardziej dynamicznie sprawy potoczyły się w Kanadzie, gdzie eksport wzrósł o ponad połowę do 125,3 tys. ton. Oba kraje Ameryki Północnej były w stanie zauważalnie rozszerzyć sprzedaż produktów ubocznych w Chinach, czego inne kraje nie były w stanie zrobić.

Holandia rozszerza eksport wieprzowiny do Chin

Duńska sprzedaż produktów ubocznych spadła o jedną piątą do 64,8 tys. ton, podczas gdy świeża wieprzowina odnotowała wzrost o 4,1 proc. do 84.9 tys. ton. Spośród krajów UE Holandia najbardziej zwiększyła sprzedaż wieprzowiny do Chin – o 37 proc. do 143,9 tys. ton, tylko umiarkowany wzrost o 1 proc. do 74 tys. ton odnotowano we Francji.