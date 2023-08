Import tuczników rzeźnych i warchlaków do Niemiec ponownie nieznacznie wzrósł.

Kurcząca się krajowa produkcja trzody chlewnej w Niemczech ma zauważalny wpływ na handel zagraniczny żywymi zwierzętami. W pierwszej połowie 2023 r. Niemcy sprowadziły 5,48 mln świń, o około 4 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Podczas gdy poziom importu warchlaków prawie osiągnął poziom z sezonu 2020/2021, import tuczników rzeźnych nadal stanowi tylko połowę importu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Ogólne spadki w niemieckiej, ale także europejskiej produkcji wieprzowiny są bardzo wyraźnie widoczne.

Większość importowanych świń to warchlaki

Zdecydowana większość importowanych świń to warchlaków. Od stycznia do czerwca 2023 r. do Niemiec sprowadzono 4,73 mln warchlaków, co oznacza wzrost o prawie 3 proc. porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W przypadku importu świń rzeźnych wzrost procentowy był znacznie większy i wyniósł około 19 proc., jednak w ujęciu ilościowym stanowią one znacznie mniejszy udział w imporcie ogółem. W liczbach bezwzględnych około 740 000 świń, czyli około 120 000 więcej zwierząt sprowadzono do Niemiec z zagranicy na rzeź.

Zwiększony import żywca łagodzi nieco spadek uboju w Niemczech, co oznacza, odwrotnie, że bez tych dodatkowych prosiąt i tuczników rzeźnych z zagranicy niemiecka produkcja wieprzowiny spadłaby jeszcze bardziej niż dotychczas. Spadek liczby ubojów między styczniem a majem 2023 r. był większy niż kiedykolwiek wcześniej i wyniósł prawie 10% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zwiększenie importu warchlaków z Danii

Chociaż niemieckie zdolności produkcyjne tuczników również są zmniejszane, podaż niemieckich warchlaków nie była wystarczająca, aby zaspokoić popyt. Stopień samowystarczalności warchlaków w Niemczech wynosi obecnie około 80 proc. Doprowadziło to do wzrostu importu prosiąt w pierwszej połowie 2023 r., który wrócił mniej więcej do poziomu z sezonu 2020/2021. Niemieckie gospodarstwa otrzymały około 3,18 mln warchlaków z Danii, co oznacza wzrost o około 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W związku z relatywnie niskimi cenami trzody rzeźnej w Danii w pierwszej połowie 2023 roku, Duńczycy byli bardziej skłonni sprzedawać zwierzęta za granicę niż samodzielnie je tuczyć. Drugim ważnym krajem dostarczającym prosięta jest Holandia – stamtąd, dostarczono mniej więcej taką samą liczbę 1,54 mln warchlaków jak w pierwszej połowie 2022 roku.

Więcej tuczników rzeźnych z Belgii i Holandii

Jeszcze wyraźniejsze zmiany zaszły w handlu świniami rzeźnymi. Niemieckie rzeźnie pozyskiwały znacznie więcej świń z Holandii i Belgii. Z około 460 000 świń, około 22 proc. więcej świń przybyło z Holandii do Niemiec niż w pierwszej połowie 2022 r. Znacznie więcej świń rzeźnych sprowadzono również do Niemiec z Belgii. Przy około 210 000 świń przeznaczonych do uboju było to prawie 120 000, czyli o 124 proc. więcej niż rok wcześniej. Statystyki uboju krajów związkowych sugerują, że te dodatkowe świnie z Holandii i Belgii zostały ubite głównie w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie. Z kolei Dania dostarczyła na rzeź prawie 60 000 świń, o około 50 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 roku.

W perspektywie długoterminowej należy jednak zauważyć, że import tuczników rzeźnych wcześniej znacznie spadał, zwłaszcza w okresie zaległości w produkcji trzody chlewnej. W pierwszej połowie 2020 r. do Niemiec sprowadzono około dwa razy więcej świń rzeźnych niż obecnie.