Jak czytamy w najnowszej analizie Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh „POLPIG”, z rynku docierają sygnały o możliwych podwyżkach cen tuczników, które miałyby nastąpić w najbliższych tygodniach.

Co prawda w 46. tygodniu na niektórych europejskich rynkach notowano spadku cen, to dla przykładu w Holandii cena skupu świń wzrosła już o 1 eurocent. Dodatkowo w Niemczech pojawiło się ożywienie na giełdzie internetowej. Cena wzrosła tam do 1,97 €/kg (wbc) - informuje Aleksandr Dargiewicz.

Jest to wynik zagospodarowania nadwyżki podaży żywca wieprzowego oraz większego optymizmu wśród podmiotów skupujących – czytamy w analizie eksperta.

Jak dodaje Dargiewicz, sygnały te nie są może jeszcze bardzo sile, ale wyczuwalna jest niewielka zmiana trendu, pomimo wcześniejszego uwolnienia na rynek znacznych ilości zapasów niemieckiej mrożonej wieprzowiny.

Ubojnie przed świętami szukają tuczników

Zdaniem eksperta może to być odczuwalne szczególnie w Polsce, gdzie proces likwidacji pogłowia jest bardzo znaczący, od dwóch tygodni widoczny jest wyraźny ruch cen skupu w górę. Ubojnie intensywniej zaczynają szukać surowca, którego podaż jest ograniczona. Branża coraz bardziej jest skoncentrowana na nadchodzących świętach i większych zamówieniach przypadających na pierwszą połowę grudnia.

Wydaje się, że o dalszych losach dowiemy się już jutro (po ogłoszeniu wyniku giełdy ISN) oraz w środę (po sesji "dużej giełdy"). Tymczasem również jutro poinformujemy Państwa o aktualnych cenach tuczników w krajowych skupach.