Jednym z elementów skutecznej walki z epidemią ASF jest profilaktyka polegająca na wprowadzaniu planów bezpieczeństwa biologicznego (PBB). Dotychczas jednak certyfikacja dokonywana przez Inspekcję Weterynaryjna odbywa się tylko w strefach wystąpienia ASF. Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF chce by certyfikowanie było powszechną praktyką na terenie całego kraju. W tym celu proponuje mechanizmy zachęcające dla hodowców oraz ma pomysł na odciążenia Inspekcji.

Certyfikacji powinny podlegać gospodarstwa zajmujące się produkcją trzody chlewnej na terenie całego kraju (nie tylko w strefach). Aby jednak nie przeciążać Inspekcji Weterynaryjnej (IW),. Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wnioskuje by rolnicy mogli się zwracać o zatwierdzenie PBB nie tylko do IW, ale także do wskazanych jednostek certyfikujących. Takie jednostki certyfikowałyby i audytowały wdrożenie planów bezpieczeństwa biologicznego (PBB), a także przyszłe kompartymenty.

Taka powszechna certyfikacja umożliwiłaby również wprowadzenie jasnej zasady wypłat odszkodowań. Oba sposoby zatwierdzania PBB powinny być honorowane przy ustalaniu wysokości odszkodowania w przypadku likwidacji stada z powodu ogniska ASF. Gospodarstwa z certyfikatem, w przypadku zakażenia ASF powinny otrzymywać pełne odszkodowania za likwidację stada, pod warunkiem pełnej współpracy pracowników i właścicieli zwierząt w dochodzeniach epizootycznych.

Dodatkowo Porozumienie wnioskuje by koszty związane z certyfikacją były w 100 % pokrywane przez celowe fundusze krajowe ukierunkowane na walkę z ASF. Koszty te również można byłoby wpisać w uzupełniony Krajowy Plan Strategiczny WPR 2023- 2027. Takie uzupełnienie można było by traktować jako interwencję dedykowaną zwrotowi kosztów certyfikacji bioasekuracji lub jako rozszerzenie o zwrot kosztów certyfikacji np. w interwencji „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”.

Proponowane zmiany mogłyby wprowadzić szersze stosowanie zasad bioasekuracji, a przez to znacząco zmniejszyć i zahamować rozszerzanie się ASF.