Poświąteczna stabilizacja cen w skupach tuczników

Ostatnie siedem dni nie przyniosło większych zmian poziomu cen skupu tuczników. Wszyscy zastanawiają się jednak co przyniosą kolejne tygodnie.

Ostatni tydzień nie przyniósł większych zmian poziomu cen tuczników. Nic dziwnego, okres świąteczny z reguły był okresem stabilizacji cen, wiele zakładów mięsnych nie wznowiło jeszcze produkcji po świątecznej przerwie. Nie dziwi więc fakt, że ceny z naszej dzisiejszej sondy nie różnią się znacznie od tych z zeszłego tygodnia.

Za półtusze w klasie E krajowe skupy płaciły dziś około 6,66 zł netto za kilogram (1 grosz mniej niż przed tygodniem), zaś wahały się w granicach 6,30-6,90 zł netto za kilogram. Nieco większy spadek odnotowano w przypadku cen żywca: według naszej redakcyjnej sondy wyniosły one 5,08 zł netto za kilogram, czyli o 4 grosze mniej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 4,80-5,30 zł netto za kilogram.

Stabilizacja cen w okresie okołoświątecznym dla nikogo nie jest zaskoczeniem, niemniej wszyscy zadają sobie pytanie co przyniosą najbliższe dni i tygodnie. Na to pytanie trudno obecnie udzielać precyzyjnej odpowiedzi, wydaje się natomiast, że trudno liczyć na spektakularne wzrosty cen: jak słyszymy ze strony zakładów mięsnych, ich chłodnie często są wypełnione surowcem, co nie wróży rychłych podwyżek cen. Sytuację mogłoby poprawić wzmożenie popytu na wieprzowinę, do tego potrzebne jest jednak albo wzmożenie konsumpcji wewnątrz UE, albo ożywienie na rynkach zewnętrznych.

