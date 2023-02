Po dwóch miesiącach stagnacji niemiecka giełda wreszcie odżyła. Wczorajsza sesja przyniosła potężny wzrost cen, które zbliżyły się do historycznego maksimum.

Wczorajsze notowanie niemieckiej giełdy żywca wieprzowego zakończyło się wreszcie oczekiwanym przez wszystkich hodowców trzody wzrostem cen. Sesja zakończyła się wynikiem 2,08 euro/kg półtuszy o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). Oznacza to, że na przestrzeni minionego tygodnia stawka za tuczniki wzrosła w Niemczech o 8 eurocentów.

Będą podwyżki cen w Polsce?

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 4,71 zł) niemiecka rekomendowana cena wynosi obecnie 9.80 zł/kg wobec 9,42 zł netto w ubiegłym tygodniu. Teoretycznie oznacza to, że na przestrzeni najbliższych dni ceny tuczników w Polsce powinny podskoczyć o około 40 groszy. Delikatny wzrost cen w Polsce obserwowaliśmy już na początku tego tygodnia, kiedy to ceny tuczników w klasie E podskoczyły o 3 grosze, zaś żywiec wieprzowy podrożał o blisko 10 groszy. Mocno prawdopodobne jest zatem to, że na dniach czeka nas duży wzrost cen także w Polsce.

Co jest przyczyną tak dużych podwyżek? Trudno jednoznacznie wyrokować, niemniej wiele wskazuje na to, że wreszcie zaczęliśmy obserwować działanie niższej podaży tuczników, co wiąże się ze spadającym w większości krajów UE pogłowiem trzody chlewnej.