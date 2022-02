Potężny wzrost cen tuczników, wciąż nie widać jednak opłacalności

Miniony tydzień przyniósł bardzo duży wzrost cen świń rzeźnych. Obecne stawki są najwyższe od końca sierpnia ubiegłego roku. Niestety wizja opłacalności produkcji pozostaje odległa.

Za nami bardzo duży wzrost cen tuczników. W porównaniu z ubiegłym tygodniem stawki w krajowych skupach wzrosły średnio o 50 groszy w przypadku żywca, oraz o 65 groszy w przypadki świń w wbc.

Za półtusze w klasie E (wg wbc) krajowe rzeźnie płacą obecnie średnio 6,01 zł netto za kilogram, ceny wahają się zaś w granicach 5,80 - 6,40 zł netto za kilogram. Średnia cena żywca wynosi obecnie 4,51 zł netto za kilogram. Stawki wahają się w granicach 3,60 - 5,50 zł netto za kilogram.

O ile wzrost cen cieszy, to wciąż daleka droga do optymizmu. Przy dzisiejszych kosztach produkcji jeszcze wiele dzieli nas od tego by na chowie świń móc zarabiać. Co gorsza pojawiają się głosy, że rosnące ceny tuczników mogą nie dogonić wzrostu kosztów żywienia. Coraz głośniej mówi się o tym, że w wyniku wojny w Ukrainie czekają nas kolejne podwyżki cen zbóż paszowych. W tej sytuacji los producentów trzody wciąż jest niepewny.