Poważne podwyżki na niemieckiej giełdzie tuczników

W niemieckich notowaniach VEZG, drugi raz z rzędu obserwujemy znaczące podwyżki w cenie tuczników. Cena z zeszłego tygodnia podniosła się o 5 eurocentów do poziomu 1,96 euro/kg tuszy w klasie E.

Niemiecka cena tuczników ponownie zbliża się do granicy 2 euro/kg. Tak wysokie, rekordowe ceny obserwowaliśmy w końcówce zeszłego roku, gdy w okresie 4-17.12.2020 cena notowań VEZG sięgała 2,03 euro/kg. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek.

Czynnikiem ryzyka w zakresie zmiany cen tuczników jest jednak niepewna sytuacja związana z szerzeniem się ASF i możliwość przeniesienia choroby do Niemiec.

Jak czytamy w komentarzu POLPIG (Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej). W 2020 r. na unijne możliwości eksportowe wieprzowiny będzie oddziaływać rozprzestrzeniający się wirus ASF. Potwierdzenie choroby afrykańskiego pomoru świń w Niemczech może wywołać zamknięcie rynków azjatyckich, co przyniosłoby dużą nadpodaż wieprzowiny w UE i spadki cen. Jeżeli ten czarny scenariusz nie sprawdzi się wówczas unijne cen wieprzowiny osiągną swoje najwyższe wartości w okresie letnim. Prognozujemy, że krajowe ceny żywca wieprzowego mogą wówczas wzrosnąć nawet do 7 zł/kg.