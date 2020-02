Powiat piotrkowski domaga się wsparcia państwa w walce z ASF

Rolnicy i władze samorządowe w powiecie piotrkowskim zaapelowali do rządu o podjęcie efektywniejszych działań w zwalczaniu ASF i wsparcie w razie rozprzestrzenienia się wirusa.

Jak czytamy na oficjalnej stronie starostwa piotrkowskiego, Rada Powiatu Piotrkowskiego na czwartkowej sesji przyjęła stanowisko, które zostało wysłane do Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Wojewody Łódzkiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W dokumencie tym czytamy, iż „kierując się potrzebą obrony interesów rolników Powiatu Piotrkowskiego” samorządowcy wzywają o podjęcie pilnych działań w celu obrony przed zagrożeniem, jakie stanowi ASF.

„Pojawienie się wirusa ASF w Powiecie Piotrkowskim, będącym Rolniczym Zagłębiem Hodowli Świń, może doprowadzić nie tylko do załamania produkcji trzody chlewnej w naszym regionie, ale i innych gałęzi gospodarki związanych z tą produkcją. Należy rozgraniczyć wirusa ASF u świń i dzików, co pozwoli ochronić rolników przed olbrzymimi stratami i likwidacją gospodarstw rodzinnych.

Obserwując dotychczasowe działania administracji rządowej, odpowiedzialnej za zwalczanie ASF w naszym kraju, które są niewystarczające i nie dają pozytywnych efektów, Rada Powiatu wyraża głębokie obawy o przyszłość hodowców gospodarujących na terenie naszego regionu. Szybko rozprzestrzeniająca się choroba ASF może doprowadzić do likwidacji hodowli świń w Powiecie Piotrkowskim i bankructwa wielu gospodarstw rolnych oraz załamania gospodarczego regionu. Skutki tego odczuje również gospodarka krajowa, bowiem Powiat Piotrkowski produkuje 5 proc. wieprzowiny na rynku krajowym.” – piszą piotrkowscy samorządowcy.”

W cytowanym stanowisku samorząd powiatu zwraca się o:

- jak najszybszą depopulację dzików;

- wprowadzenie odłowów dzików na terenach miejskich, również poza obwodami łowieckimi;

- udzielenie producentom trzody chlewnej wsparcia finansowego podczas wprowadzania programu bioasekuracji;

- uproszczenie procedur wypłaty odszkodowań za zaniechanie produkcji trzody;

- zabezpieczenie programów pomocowych na zmianę kierunku produkcji;

- wprowadzenie stałego programu rekompensaty utraconych dochodów dla producentów trzody chlewnej, szczególnie ze stref objętych ograniczeniami;

- wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku stwierdzenia ogniska w stadzie trzody chlewnej, które pozytywnie przeszło kontrolę bioasekuracji lub wdrożyło działania naprawcze;

- wzmocnienie kadrowe i finansowe organów inspekcji weterynaryjnej;

- wyznaczenie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zwalczanie wirusa ASF na terenie powiatu piotrkowskiego, w związku ze specyfiką terenu w zakresie hodowli trzody chlewnej (podmiot ten winien działać niezależnie od służb weterynaryjnych).



Rada Powiatu Piotrkowskiego wnioskuje również o „natychmiastowe i praktyczne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiecie Piotrkowskim i powiatach ościennych w celu ochrony gospodarstw, w których hoduje się trzodę chlewną” – piszą samorządowcy.

Na wieść o chorym dziku znalezionym przy granicy województwa łódzkiego z Mazowszem, w Starostwie Powiatu Piotrkowskiego zebrał się również w piątek powiatowy sztab kryzysowy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, służb mundurowych oraz rolnicy, podjęto kilka ważnych decyzji.

Pierwsza z nich to uruchomienie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie, Sulejowie i gminach z największym zagęszczeniem trzody chlewnej, czyli Grabicy, Moszczenicy i Wolborzu.

Kolejne ustalenie to wystąpienie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o:

- organizację laboratorium na terenie powiatu piotrkowskiego, które będzie wykonywało badania pod kątem ASF, z uwagi na zwiększoną liczbę pobieranych prób do badań;

- organizację (w związku z nową specustawą o ASF) pilnego odstrzału dzików;

- wsparcia zakupu mobilnej spalarni dzików;

- natychmiastowego zamknięcia przejść dla dzikich zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S8.

Rolnicy domagają się również szybkich i rzetelnych informacji na temat ewentualnego wprowadzenia stref i związanych z nim uwarunkowań, w jakich przyjdzie ich gospodarstwom funkcjonować.