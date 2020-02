Powiat piotrkowski w obliczu ASF. Rolnicy rozliczają polityków

Odstrzały z udziałem służb mundurowych już zaplanowane. Budowa płotu na granicy powiatu do rozważenia – usłyszeli wczoraj producenci trzody na spotkaniu z udziałem parlamentarzystów w Wolborzu pod Piotrkowem (woj. łódzkie).

Wiele gorzkich słów usłyszeli wczoraj w Wolborzu pod Piotrkowem parlamentarzyści, którzy przyjęli zaproszenie rolników na spotkanie dotyczące przeciwdziałania ASF. Padło też kilka ważkich postulatów. Spotkanie w Zespole Szkół Rolniczych w Wolborzu zorganizowała powiatowa Solidarność RI. Przybyli na nie m.in. wiceminister rolnictwa i pełnomocnik rządu ds. ASF Szymon Giżyński, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus, poseł Antoni Macierewicz, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Śpiewak, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz władz gminnych i powiatowych. Sala gimnastyczna w ZSR pękała w szwach.



Goście ze strony rządowej przywieźli rolnikom przede wszystkim nowe uprawnienia wynikające z przeforsowanej niedawno specustawy dotyczącej zwalczania ASF. Jak mówił poseł Robert Telus, ustawa ta daje wreszcie do ręki oręż, by skutecznie walczyć z ASF i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. -Wreszcie możemy rozpocząć prawdziwą wojnę z wirusem – stwierdził wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa.-Możemy teraz działać, a nie tylko rozważać działania.

O przejściu od słów do czynów świadczyć mają już podjęte kroki – ustalone terminy tzw. polowań mundurowych. Już w najbliższy weekend do lasów w powiecie opoczyńskim, na granicy którego znaleziono ostatnio chorego dzika, wyruszą wojska obrony terytorialnej w poszukiwaniu padłych dzików. W kolejny weekend zaplanowano trzydniowe polowanie na dziki z udziałem strażaków i policjantów w powiecie tomaszowskim, gdzie są największe obszary leśne. Kolejne takie polowania zapowiedziano w powiatach piotrkowskim i opoczyńskim.



-ASF mamy w kraju od 6 lat. Ustawy, które zwykłych ludzi nie dotyczą „przepychacie” nocami, więc dlaczego na tą ustawę potrzebowaliście aż tyle czasu? – zapytał wówczas rolnik z powiatu piotrkowskiego.-Czy nie zdajecie sobie sprawy, że to wszystko dzieje się za późno i na próżno? Nikt już przecież nie zastanawia się czy ASF do nas dojdzie, tylko kiedy się to stanie.

-Nie potrzebowaliśmy specustawy, by odstrzał sanitarny w naszym powiecie realizować. Najwięcej dzików w województwie odstrzelono właśnie w naszym powiecie. I potrafiliśmy dogadać się z myśliwymi, i nie baliśmy się ekologów – argumentował z kolei inicjator spotkania, przewodniczący powiatowej Solidarności RI i powiatowej izby rolniczej Janusz Terka.



Obecni na sali rolnicy zgłosili parlamentarzystom kilka ważkich postulatów. Pierwszy z nich to to rozszerzenie polowań mundurowych na inne powiaty, gdzie jest liczna populacja dzików, jak choćby powiat łódzki-wschodni. Kolejny to zamknięcie przejść dla zwierząt wzdłuż autostrad A1 i S8. Jak ubolewają piotrkowscy rolnicy, wbrew zapowiedziom dotąd tego nie zrobiono.



Następny wniosek dotyczył budowy płotu na granicy powiatu piotrkowskiego. Jak przyznał Robert Telus, pomysł jest wart uwagi, np. na linii rzeki Pilicy. Zapał jednak szybko zgasił Główny Lekarz Weterynarii stwierdzając, że nie wiadomo czy płot nie przechodzić musiałby przez prywatne grunty. Jeśli bowiem ich właściciele nie wyrażą zgody, przedsięwzięcie się nie powiedzie. Specustawa nie daje bowiem uprawnień do przeprowadzenia takiej inwestycji bez zgody właściciela nieruchomości. Wojewoda zobowiązał się jednak do zbadania tej kwestii.



Równie sceptycznie Bogdan Konopka odniósł się do pomysłu zakupienia dla powiatu piotrkowskiego mobilnej spalarni padliny. -W przypadku małych zwierząt np. drobiu można by to rozważyć. W przypadku dużych, nie ma to sensu. 1 tona mięsa spala się w niej przez dobę - skwitował Bogdan Konopka.



Rolnicy wnioskowali również, by przyjąć model niemiecki walki z ASF i nie badać wszystkich znalezionych i odstrzelonych dzików, skoro i tak celem jest ochrona chlewni, a nie populacji dzików, która mamy zredukować do zera. Postulowali także, by rozgraniczyć w przepisach wystąpienie ASF u dzików i ogniska wirusa u świń. Główny Lekarz Weterynarii takiej możliwości jednak nie widzi. -Rozsądek podpowiada, że jeśli wirus jest obecny w środowisku, to prędzej czy później pojawi się tez w chlewni. Takie założenie przyświeca obowiązującym przepisom – stwierdził.



Nikłe są także szanse na ułatwienia w obrocie trzodą po wprowadzeniu stref, zredukowanie ilości pobieranych prób od tuczników, czy okresów ochronnych. Producenci trzody domagają się również utworzenia laboratorium do badania pod katem ASF w Piotrkowie Trybunalskim, ale sadząc po reakcji gości, szanse na to są mizerne. Jak argumentowali przedstawiciele służb weterynaryjnych, laboratorium tej samej klasy co w Puławach istnieje już w Zduńskiej Woli w woj. łódzkim.



Poseł Antoni Macierewicz usiłował bronić rządu przed zarzutem opieszałości. Jak przekonywał, Niemcy robili wszystko, by polski Sejm takiej specustawy dotyczącej ASF nigdy nie uchwalił. Chwile później jednak deklarował, że Polska podejmie współpracę z Niemcami w celu wspólnego zwalczania wirusa.



Minister Giżyński mówił z kolei o silnym lobby, dla którego ASF w Polsce jest świetnym interesem. Jak wyliczał, ponad połowa firm utylizacyjnych w kraju to spółki z obcym kapitałem. Pełnomocnik rządu ds. walki z ASF zaapelował o pomoc do producentów z Ziemi Piotrkowskiej. O zaufanie i współpracę prosił również Bogdan Konopka, doceniając dotychczasowe wysiłki i nakłady poniesione przez producentów trzody z powiatu piotrkowskiego na ochronę gospodarstw.

-Za trzy tygodnie trzeba ruszać w pole. My już co mogliśmy to zrobiliśmy, a wy nie zrobiliście nic. Znowu obiecujecie - skwitował jeden z obecnych na spotkaniu w Wolborzu rolników.

Jak podkreślił powiatowy lekarz weterynarii Paweł Śpiewak, z powiatu piotrkowskiego pochodzi co 20 świnia na polskim rynku. Codziennie przyjeżdża tu 10 tirów z warchlakami do tuczu. I na pewno taniej byłoby zapobiegać ASF, niż go zwalczać.