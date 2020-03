Powiat rawski szykuje się na ASF

W piątek informowaliśmy o wystąpieniu przypadku ASF w sąsiedztwie powiatu rawskiego w województwie łódzkim. O aktualnej sytuacji w regionie rozmawiamy z Magdaleną Pietrzyk-Zychowicz, Powiatową Lekarz Weterynarii z Rawy Mazowieckiej.

W piątek rano informowaliśmy Państwa o wystąpieniu przypadku afrykańskiego pomoru świń w gminie Mogielnica na terenie powiatu grójeckiego, tuż przy granicy województwa. Niewiele ponad kilometr na zachód od miejsca potwierdzenia wspomnianego przypadku pomoru rozpoczyna się powiat rawski, administracyjnie należący już do województwa łódzkiego.

O sytuacji w tym powiecie rozmawiamy z lek. wet Magdaleną Pietrzyk-Zychowicz, Powiatową Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej. Jak informuje nasza rozmówczyni teren ten nie jest na szczęście obszarem o dużym zagęszczeniu produkcji trzody chlewnej:

- Tereny wschodnie powiatu są obszarem typowo sadowniczym, nie ma tu zbyt wielu stad trzody chlewnej. Na obszarze dwóch gmin znajdujących się w sąsiedztwie wspomnianego przypadku znajduje się jedna duża tuczarnia trzody chlewnej. Położona jest ona w gminie Biała Rawska. Poza tym funkcjonuje nieco ponad dwadzieścia gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną: trzynaście w wspomnianej gminie Biała Rawska, oraz dziesięć w gminie Sadkowice. Są to jednak niewielkie stada świń – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Doktor Pietrzyk- Zychowicz poinformowała nas również o działaniach związanych z prewencją ASF na terenie powiatu rawskiego:

- W powiecie zakończono ,,pierwsze” kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Z uwagi na to, że cały powiat rawski znajduje się już w obszarze ochronnym , zaplanowano kolejne kontrole w każdej siedzibie stada z trzodą chlewną oraz rekontrole. Przy okazji kontroli ochrony biologicznej przeprowadzamy również w gospodarstwach indywidualne szkolenia z zakresu bioasekuracji gospodarstw i przekazujemy informacje w formie ulotek o obowiązujących w obszarze ochronnym wymaganiach. W miesiącu marcu realizowany jest cykl szkoleń w poszczególnych gminach we współpracy z BP ARiMR oraz Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego, na których m. in. omawiane są zasady bioasekuracji oraz inne wymagania dla hodowców trzody chlewnej. We wrześniu 2019r. w gminach objętych wówczas obszarem ochronnym zostały umieszczone kontenery chłodnicze do przetrzymywania tusz dzików do czasu uzyskania wyników w kierunku ASF . Po wprowadzeniu strefy żółtej w całym powiecie, pojawiły się one również w pozostałych gminach. Cyklicznie w lokalnej prasie publikujemy ponadto komunikaty dotyczące występowania ASF i ochrony gospodarstw przed chorobą- informuje Powiatowa Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

Jak dodaje, po wystąpieniu przypadku pomoru w sąsiedniej gminie w Inspektoracie odbyło się spotkanie dotyczące zasad przemieszczania świń ze strefy objętej ograniczeniami, w tym zasad wystawiania świadectw zdrowia dla przemieszczanych świń. Planowane jest również spotkanie z zainteresowanymi obrotem trzodą chlewną podmiotami (pośrednicy, zakład ubojowy na terenie powiatu). Kolejne kroki i akcje informacyjne podjęte zostaną jak tylko otrzymamy informację, które tereny powiatu zostaną objęte obszarem z ograniczeniami (obszar czerwony).

Przypomnijmy: przypadek ASF który pojawił się nieopodal granic powiatu rawskiego jest drugim w ostatnim czasie, jaki potwierdzono blisko granic województwa łódzkiego. Pod koniec stycznia informowaliśmy o wystąpieniu ASF przy granicy powiatu opoczyńskiego. W jego efekcie trzy gminy – Drzewica, Poświętne i Opoczno włączone zostały do strefy czerwonej.