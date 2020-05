Problem Chin to odbudowa stada loch po ASF

Mimo, że Chiny koncentrują się na odbudowie pogłowia świń i produkcji wieprzowiny, to nie da się ukryć, że jest to zadanie czasochłonne. Jak mówi Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego widać to po wysokich i rosnących cenach warchlaków.

Największym problemem chińskiego rynku wieprzowiny jest obecnie odbudowa stada macior, bo tu epidemia afrykańskiego pomoru świń poczyniła największe spustoszenie. Jednak, jak podkreśla Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego, chiński rząd wprowadził program odbudowy pogłowia trzody chlewnej i produkcji wieprzowiny, a co za tym idzie pogłowia macior. Te działania mają doprowadzić do poprawy samowystarczalności pod względem produkcji wieprzowiny w Państwie Środka i to już w najbliższych latach.

Pogłowie świń i loch w Chinach powoli się zwiększa, ale to nie wystarcza, by pokryć zapotrzebowanie na zwierzęta do tuczu. Widać to po cenie prosiąt na tucz, które są na poziomie 100 CNY/kg czyli ok. 60 PLN/kg i ta cena cały czas rośnie, w momencie, gdy ceny mięsa już spadają. To oznaczałoby, że Chiny dalej maja poważny problem z genetyką i stadem podstawowym, bo popyt oczywiście jest o czym świadczy cena. Natomiast, nie ma już takiego problemu z mięsem, bo jest uzupełniane poprzez import.