Problem nadwyżek żywca wieprzowego może potrwać do lutego 2021

Uporanie się z problemem nadwyżek żywca wieprzowego może potrwać nawet do lutego 2021. Interwencja na unijnym rynku w postaci dopłat do prywatnego przechowalnictwa może być nieskuteczna, jeżeli zostanie wprowadzona zbyt późno - ocenia Aleksander Dargiewicz prezes POLPIG.

- Ceny tuczników w krajach Północnej i Centralnej Europy zostały utrzymane na niskim poziomie w stosunku do tygodnia poprzedniego. Sezonowe spadki widoczne są w na południu w Hiszpanii i Francji. Podaż żywca wieprzowego utrzymuje się na wysokim poziomie. Do tego dochodzą problemy z utrzymaniem mocy ubojowych i przetwórczych z powodu pandemii Covid-19 oraz problemy eksportowe Niemiec na rynki azjatyckie z powodu ASF. Jeden z dwóch zakwestionowanych przez Chiny duńskich zakładów mięsnych, gdzie wykryto u pracowników koronawirusa, uzyskał ponownie pozwolenie na eksport. Drugi zapewne uzyska podobną zgodę wkrótce. Belgia jako kraj wolny od wirusa ASF za kilka tygodni prawdopodobnie wznowi wysyłkę wieprzowiny do Chin, ale to tylko jest kropla w morzu potrzeb – czytamy w komentarzu Aleksandra Dargiewicza, prezesa Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Warto przypomnieć, że na poziomie unijnym Belgia została uznana przez KE jako kraj wolny od ASF 20 listopada br., po ok. dwóch latach zwalczania pomoru w populacji dzików. Jeszcze przed formalnym uzyskaniem tego statusu Belgian Meat Office uczestniczyło w chińskich targach Food & Hotel China w Szanghaju w połowie listopada. Belgijscy dostawcy prowadzą też już rozmowy z Filipinami, po ponownym otwarciu tego rynku. Na początku grudnia na spotkaniu on-line rozmowy prowadziło 10 belgijskich eksporterów i 17 filipińskich importerów. Przygotowywane są też zintegrowane kampanie promocyjne, w Chinach, Korei Płd., Japonii, na Filipinach oraz w innych krajach. BMO przewiduje też udział w wystawach w Japonii, Chinach, Wietnamie i Singapurze.

Mimo tych pozytywnych sygnałów, jeszcze minie wiele tygodni zanim nadwyżka żywca wieprzowego, która wytworzyła się chociażby w Niemczech zostanie zdjęta z rynku. W ocenie eksperta, pomimo zwiększonego popytu na wieprzowinę w okresie świątecznym rynek niemiecki nie będzie w stanie zagospodarować nadprodukcji żywca wieprzowego w krótkim czasie. Uporanie się z problemem nadwyżek może potrwać nawet do lutego 2021. Dlatego interwencja na unijnym rynku w postaci dopłat do prywatnego przechowalnictwa może być nieskuteczna, jeżeli zostanie wprowadzona zbyt późno.

- W dniu 2/12/2020 w notowaniach VEZG cena tuczników w Niemczech została utrzymana na poziomie sprzed tygodnia 1,19 €/kg (wbc). W krajowych notowaniach ceny skupu świń przestały spadać. Jest to jednak żadne pocieszenie dla producentów świń, skoro do każdej sprzedanej sztuki trzeba dołożyć. Ceny skupu na wagę żywą ustabilizowały się na bardzo niskim poziomie 3,50 zł/kg, a za kilogram KL E rolnicy średnio mogą otrzymać 4,60 zł/ kg netto. Przypuszczamy, że do końca roku nie należy spodziewać się dużych zmian na rynku. Resort rolnictwa uznał racje rolników i ogłosił, że wsparcie dla cyklu otwartego zostanie udzielone w pierwszym kwartale 2021 roku. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać do 20 grudnia 2020 roku – pisze Aleksander Dargiewicz.

Jak informował w piątek 4 grudnia br. minister rolnictwa Grzegorz Puda – W odniesieniu do hodowli świń uznano, że te działania były w pewnym stopniu niesprawiedliwe wobec wszystkich. Uznano, że produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym jest dużym ryzykiem w związku z tym wsparto tylko tych producentów, którzy dotychczas produkowali tylko w cyklu