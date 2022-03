Producenci prosiąt zmuszeni likwidować stada loch

Jak mówi w rozmowie z Farmer.pl Mariusz Nackowski, dyrektor dużego gospodarstwa rolnego na Podlasiu, trwający od blisko dwóch lat kryzys wymusza konieczność likwidacji stad loch.

Kryzysy na rynku trzody chlewnej trwa już blisko dwa lata. We współczesnej historii rynku nie pamiętamy, aby okres dekoniunktury był aż tak długotrwały. Problemem są jednak nie tylko niskie ceny tuczników, lecz także stale rosnące koszty produkcji. W konsekwencji, mimo że w ostatnich tygodniach obserwujemy pewną poprawę cen na rynku tuczników, to kwestia opłacalności chowu wciąż pozostaje bardzo odległa.

Kryzys na rynku trzody nigdy nie trwał tak długo

Jak mówi w rozmowie z farmer.pl Mariusz Nackowski - dyrektor Gospodarstwa Rolnego Andrzej Brzozowski, wahania cen nie są niczym nowym, jednak przedłużający się okres fatalnej koniunktury niesie ze sobą ogromne straty.

- My od lat zwiększaliśmy skalę produkcji trzody. To ta gałąź działalności zbudowała nasze gospodarstwo, wszystkie inwestycje finansowane były właśnie z produkcji trzody. Dla nas ceny na poziomie 3-4 zł za kilogram, żywca, czy 140 zł za warchlaka nie są niczym nowym. My przywykliśmy do takich wahań. Nigdy okres niskich cen nie trwał tak długo. Mijał zwykle miesiąc, dwa, trzy i zaczynaliśmy odżywać. Natomiast teraz ten marazm trwa już prawie dwa lata. Jesteśmy bez możliwości rozwoju, nie mamy już z czego dokładać do produkcji.

Koszty wzrosły kilkukrotnie

Jak podkreślał nasz rozmówca problemem są przede wszystkim rosnące koszty produkcji:

- Takie ceny tuczników jakie mamy obecnie obserwowaliśmy też 20 lat temu. Tyle że wówczas zboża kosztowały ok. 300 zł/tonę, śruta rzepakowa ok. 500 zł/tonę. Dziś koszty produkcji wzrosły nawet czterokrotnie, a cena skupu świń pozostała bez zmian. Jedyna decyzja jaką możemy w tym momencie podjąć to redukcja pogłowia loch. Bo mniej macior to mniejsze straty - mówi Mariusz Nackowski.