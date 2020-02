Producenci trzody z powiatu piotrkowskiego rozczarowani walką z ASF w lokalnym wydaniu

Politycy zapewniali, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa ASF na powiat piotrkowski w woj. łódzkim. Rolnicy nie widzą jednak zaangażowania, ale jego pozory.

Na zwołanym w trybie pilnym spotkaniu parlamentarzystów z rolnikami w Wolborzu pod Piotrkowem Trybunalskim, hodowcy trzody usłyszeli solenne obietnice pełnego wsparcia i współpracy w walce z ASF. Pomoc i współdziałanie deklarowali zarówno posłowie z PiS (Robert Telus i Antoni Macierewicz), jak i pełnomocnik rządu ds. ASF Szymon Giżyński, Główny Lekarz Weterynarii, czy łódzki wicewojewoda.

Rolnicy usłyszeli zapowiedzi natychmiastowej redukcji „do zera” populacji dzików w regionie, poczynając od powiatów sąsiadujących od wschodu i północy z powiatem piotrkowskim, skąd idzie zagrożenie. Sprawę załatwić miały zbiorowe polowania z udziałem służb mundurowych, w tym wojska. Póki co, wspomnianym służbom udało się jedynie przeszukać las w rejonie Drzewicy, najbliżej odnotowanego przypadku chorego dzika w powiecie przysuskim na Mazowszu. Akcja ta miała miejsce przed tygodniem i żadnych innych martwych dzików nie znaleziono.

Myśliwi o żadnych zbiorowych polowaniach na dziki słyszeć nie chcieli, bo specustawa dotycząca zwalczania ASF nie znosi przepisów innych ustaw o ochronie zwierząt i okresów ochronnych, którymi dziki również są objęte. Jak długo potrwa redukcja „do zera” dzików w drodze polowań indywidualnych – tego jeszcze żaden parlamentarzysta nie zdradził.

Dobrą wolę pospieszył jednak wykazać wojewoda łódzki, zarządzając odstrzał sanitarny dzików. Zgodnie z wydanym 7 lutego br. rozporządzeniem o odstrzale sanitarnym, do końca maja myśliwi mają na terenie województwa łódzkiego odstrzelić 3.162 dzików. W powiecie piotrkowskim, gdzie produkcja trzody chlewnej odbywa się na największą w regionie skalę, do likwidacji przewidziano 331 sztuk. W sąsiadującym powiecie tomaszowskim – 330 sztuk, a w powiecie opoczyńskim przy którego granicy znaleziono chorego na ASF dzika – 221 sztuk. Największe jednak zdziwienie rolników wzbudził fakt, że w powiecie łódzkim-wschodnim do odstrzału jest jedynie 131 sztuk.

Na spotkaniu w Wolborzu 6 lutego br. rolnicy wyraźnie podnosili problemy z wykonaniem wcześniej zarządzonego odstrzału sanitarnego. Większość kół łowieckich z zakładanych limitów się nie wywiązała. Nowe rozporządzenie wojewody wprowadza w tej materii dodatkowy bałagan, który myśliwi już sygnalizują.

Zaskoczeniem dla producentów trzody jest też niewielka liczba dzików, przeznaczona do odstrzału. Szczególnie zaś zdziwiła ich decyzja odstrzału w powiecie łódzkim-wschodnim. Na spotkaniu ze stroną rządową w Wolborzu rolnicy dobitnie bowiem zgłaszali problem z nadmierną populacja dzików w tym powiecie (bezpośrednio sąsiadującym z pow. piotrkowskim) i niemożnością porozumienia w kwestii przeprowadzenia odstrzału z kołami łowieckimi, głównie tymi które skupiają emerytowanych i czynnych wojskowych. Posłowie obecni w Wolborzu zapewniali, że oporne koła zdyscyplinują.

-To wszystko to jakaś gra pozorów. Wszyscy udają, że coś robią, by nikt nie posądził ich o bezczynność. Skuteczność tych działań nie ma jednak dla polityków znaczenia - skarży się jeden z podpiotrkowskich rolników. -W Wolborzu zapewniali, że specustawa rządzącym rozwiąże ręce i dopiero zacznie się prawdziwa wojna z ASF. Zamiast wojny jest chaos i obietnice bez pokrycia.

-Na spotkaniu w Wolborzu przedstawiciele rządu i władz wojewódzkich apelowali do nas o współdziałanie i współpracę. Zadeklarowaliśmy chęć pomocy przy organizacji polowań, ale nikt nas o pomoc nie prosił. Mieliśmy nadzieję, że decyzje o odstrzale sanitarnym zapadną z naszym udziałem, tym bardziej że zostaliśmy zaproszeni na rozmowy do wojewody. O rozporządzeniu dowiedzieliśmy się jednak po fakcie – przyznaje Janusz Terka, szef powiatowej izby rolniczej i rolniczej Solidarności w Piotrkowie, inicjator spotkania w Wolborzu.