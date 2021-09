Producenci warchlaków: Tak źle jeszcze nie było. Ceny od 105 zł/szt.

Ceny warchlaków krajowych i importowanych wciąż spadają. Producenci mają dość dokładania do interesu. „Tak źle jeszcze nie było”, jak podkreśla jeden z naszych rozmówców.

Sytuacja na rynku warchlaków wciąż się pogarsza. Producenci podkreślają, że niskie ceny na rynku tuczników i wysokie ceny zbóż powodują znaczne trudności w zbycie warchlaków niezależnie od kolejnych korekt cen. W tym tygodniu w cennikach za warchlaki krajowe pojawiły się już oferty sprzedaży zwierząt ważących 20 kg po 105 zł/szt.

Sytuacja na rynku warchlaków

Zerowa opłacalność. Te słowa dobrze opisują obecną sytuację na rynku trzody. „Tak źle jeszcze nie było”, jak stwierdza jeden z naszych rozmówców.

– Mamy 1000 loch i musimy dokładać do zera ok. 70 tysięcy tygodniowo. Ile można tak robić? Działamy od ponad 15 lat, a tak źle jeszcze nie było – mówi dodając, że rozważa zakończenie produkcji.

Z kolei inni postanowili na pewien czas zamknąć cykl i wstrzymać sprzedaż warchlaków.

Najczęściej wskazywanym winowajcom ograniczonego popyty na warchlaki jest wysoka cena zbóż. Nasi rozmówcy podkreślają, że rynek trzody nigdy nie należał do stabilnych, jednak przy niższych cenach zbóż możliwe było przeczekanie niskich cen, a tak spora cześć gospodarstw, szczególnie tych mniejszych, rezygnuje z tuczu.

– Małe gospodarstwa rezygnują przede wszystkim ze względu na drogie zboża. To już drugi taki rok drogich zbóż i rolnicy nie chcą już funkcjonować w sektorze trzody. Wolą sprzedać zboże i mieć pieniądze bez wysiłku jakiego wymaga tucz. Dzisiaj każda ilość zboża znajdzie odbiorcę, nawet na jakość nie ma tak dużego nacisku jak w zeszłym roku – zaznacza Łukasz Przytarski.

Mało optymistyczną opinią podzielił się z nami również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Na przyszły tydzień, po ostatnim spadku na niemieckiej giełdzie tuczników i prognozach tego samego na kolejnej, niektórzy klienci nawet już nie pytają o ceny i żadne promocje nie robią na nich wrażenia. Mówią, że wstawiony teraz warchlak pójdzie do sprzedaży w grudniu, a przez ostatnich kilka lat grudzień słabo wypadał pod względem cen i nie wiadomo czy w tym roku będzie inaczej. Do tego dochodzi sytuacja na rynku pasz, która wcale się nie poprawia. Prognozy wskazują, że światowe zapasy zbóż są tak niskie, że zboże nie będzie taniało i w styczniu będzie o ok. 20 proc. droższe. Jak się do tego doda nawracające problemy z ASF i bezradność państwa i weterynarii to trudno o optymistyczne prognozy dla rynku trzody. Obecnie sprzedany tucznik, czyli warchlak kupiony 12-13 tyg. temu, w strefie białej przynosi stratę ok. 150 zł, a w strefie czerwonej ok. 250 zł. Pewna ilość warchlaków będzie nadal kupowana, jednak ich cena będzie malała, a podstaw do pozytywnych prognoz brakuje – stwierdził Bilski.

Po ile warchlaki krajowe?

Według naszej cotygodniowej sondy, za warchlaki krajowe ważące 20 kg producenci proponują stawki od 105 do 170 zł za sztukę, przy średniej cenie wynoszącej 137 zł/szt. Za zwierzęta w masie 30 kg trzeba zapłacić od 140 do 200 zł, a średnia cena warchlaków w tej masie to 181 zł.

ceny warchlaków krajowych z dn. 03.09.2021.png

Ile za warchlaki importowane?

Podobny spadek cen odnotowano w przypadku warchlaków importowanych. Średnia cena sprzedaży warchlaków duńskich to obecnie 149 zł/szt. W zależności od statusu zdrowotnego ceny warchlaków importowanych wahają się w granicach 112 – 175 zł/szt.

ceny warchlaków importowanych z dn. 03.09.2021.png