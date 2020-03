Produkcja trzody bez antybiotyków może być efektywna

W czasie konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie” Piotr Cybulski, lekarz weterynarii podzielił się swoimi doświadczeniami w produkcji trzody chlewnej bez użycia antybiotyków

W dobie coraz większych wymagań konsumentów i nowych trendów żywieniowych, producenci żywca wieprzowego muszą być gotowi na podejmowanie kolejnych wyzwań. Jednym z nich jest nauczenie się tego, w jaki sposób produkować tuczniki bez użycia antybiotyków. Kwestia ta była tematem wystąpienia Piotra Cybulskiego – lekarza weterynarii mającego duże doświadczenie w prowadzeniu stad bez wykorzystania antybiotyków. Jak mówił wkrótce dążenie do ograniczenia stosowania tych farmaceutyków może stać się koniecznością:

- Prędzej czy później produkcja zwierzęca będzie obwiniona za jakiś problem zdrowotny występujący u ludzi. Na szczęście nie sposób połączyć ostatniej epidemii koronowirusa z nadużywaniem antybiotyków u zwierząt, jednak musimy być gotowi na to że kiedyś padną zarzuty również pod adresem produkcji mięsa. Dlatego pod względem stosowania antybiotyków musimy być w pełni transparentni i po prostu wzorowi - mówił podczas spotkania specjalista.

Jak mówił w dalszej części spotkania doktor Cybulski, nie ma uniwersalnych zasad profilaktyki, które sprawdzą się na każdej fermie. Niemniej filary wyeliminowania stosowania antybiotyków, to szczepienia ochronne i zmniejszenie ekspozycji na patogeny:

- Podstawą jest naturalnie wysoki status zdrowotny naszego stada. Nie ma produkcji bez antybiotyków, jeżeli zwierzęta zarażone są dyzenterią, APP, czy PRRS. Dlatego tak ważna jest bioasekuracja zewnętrzna, szczególnie znajomość statusu zdrowotnego wprowadzanych do stada zwierząt, oraz poddanie zwierząt kwarantannie. Dbać należy również o dobrostanu, szczególnie o utrzymanie odpowiedniej obsady zwierząt. Wskazane jest, by ich zagęszczenie było nawet niższe niż wymagają tego przepisy unijne. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko transmisji patogenów pomiędzy zwierzętami – mówił Piotr Cybulski.

Jak dodał, do minimum należy też ograniczyć zabiegi wykonywane na zwierzętach:

- Unikamy wszelkich ingerencji, o ile nie jest to konieczne. W naszych stadach nie wykonujemy kastracji chirurgicznej: wcześniej podejmowaliśmy próby wykonywania zabiegów bez osłony antybiotyków, dochodziło jednak wówczas do znacznej liczby upadków. Dziś wszystkie knurki poddawane są kastracji immunologicznej. Nie szlifujemy także kiełków – po prostu nie ma potrzeby wykonywania tego zabiegu. Stosujemy natomiast przycinanie ogonów: jeżeli byśmy tego nie robili kilka – kilkanaście tygodni później zwierzęta same by je obgryzały, co skutkowało by występowaniem zakażeń. Ważne jednak, aby zabieg wykonywać dobrze nagrzanym narzędziem, co skutkuje szybkim zasklepianiem rany i ogranicza ryzyko wystąpienia zakażeń – mówił lekarz.

Jak dodał kluczem do utrzymania dobrej kondycji zwierząt jest również ich codzienna, wnikliwa obserwacja, która pozwoli na szybkie wychwycenie ewentualnych problemów zdrowotnych.