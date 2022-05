Prezes stowarzyszenia producentów trzody chlewnej NPA Mutimer, wskazuje na bezprecedensowe straty w wyniku gwałtownie rosnących cen pasz. Północnoirlandzkie stowarzyszenie rolników UFU przyłącza się do żądania.

Według ankiety NPA, 80 proc. rolników stwierdziło, że byliby w stanie przetrwać następne 12 miesięcy tylko wtedy, gdyby różnica między kosztami produkcji a cenami świń została znacznie zmniejszona.

Wymagana uczciwa cena

NPA z detalicznego giganta Tesco wezwało do większego wsparcia w obecnej trudnej sytuacji finansowej dla brytyjskich hodowców trzody chlewnej. NPA zaapelowała do największego detalisty w Wielkiej Brytanii, aby płacił rolnikom „godziwą cenę” za wieprzowinę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że Tesco na zawsze straci swoich rodzimych dostawców wieprzowiny.

W liście do dyrektora generalnego Tesco, prezes NPA podkreślił, że wielkość firmy sprawia, że jest to klucz do zapobieżenia zniszczeniu sektora świń w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie zostaną podjęte działania teraz i zapłacona zostanie uczciwa cena, nie będzie już krajowego przemysłu trzody chlewnej, który mógłby sprostać wymaganiom klientów – napisano w liście.

Związek Rolników Ulsterów (UFU) z Irlandii Północnej przyłączył się do żądań NPA i także poprosił Tesco o większe wsparcie dla hodowców trzody chlewnej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko „całkowitego końca produkcji trzody chlewnej w Irlandii Północnej”. Według UFU, wielu hodowców trzody chlewnej nie radzi sobie już z rosnącymi kosztami produkcji.

Rolnicy czekają na koniec

Prezes NPA wskazał na bezprecedensowe straty w wyniku rekordowych cen pasz. NPA szacuje obecnie, że produkcja świń kosztuje od 2,03 GBP/kg do 2,16 GBP/kg (1 GBP = 5,4796 zł, NBP 2022-05-19)

Natomiast średnie ceny wieprzowiny pozostają poniżej 1,70 GBP/kg. W efekcie wielu producentów, co tydzień traci pięciocyfrową sumę.

Przewodniczący NPA podkreślił, że inne sieci detaliczne dostrzegły swoją ważną rolę we wspieraniu brytyjskich rolników i podniosły ceny świń. Szkoda, że Tesco, największy sprzedawca detaliczny w Wielkiej Brytanii, który właśnie ogłosił, że potroił swój zysk do ponad 2 mld GBP, nie zareagował jeszcze na kryzys hodowli trzody chlewnej w Wielkiej Brytanii.

Według ankiety liczba świń, które czekają w chlewniach na ubój to około 100 tys. zwierząt. Według stowarzyszenia, w połączeniu z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji, rolnicy generują straty przekraczające 50 GBP na świnię.