Według wstępnych danych belgijskiego urzędu statystycznego (Statbel), w maju b.r. pogłowie trzody chlewnej w tym kraju wyraźnie się skurczyło.

Duży spadek nastąpił we Flandrii: w omawianym okresie region ten stracił blisko 420 tys. zwierząt (-7,6 proc.), a pogłowie spadło do poziomu 5,07 mln. świń. Znacznie mniejszy spadek odnotowano w Walonii – tu ubyło 2,8 proc. pogłowia. Należy jednak podkreślić, że jest to region o niskiej koncentracji produkcji – utrzymywanych jest tam niespełna 350 tys. świń.

Problemem ASF i ochrona środowiska

Z raportu Statbel wynika, że zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej wynika przede wszystkim z tzw. kryzysie azotowym. Chodzi tu o zaostrzone restrykcje emisji azotu ze źródeł rolniczych. W konsekwencji w belgijskich fermach (zwłaszcza w Flamandii) pozostaje wiele nieobsadzonych stanowisk.

Do tego problemem pozostaje ASF. Choć Belgia już kilka lat temu uznana została za kraj wolny od choroby, to do dziś pokutują trudności w eksporcie wieprzowiny na rynki azjatyckie.

Już dziś zgłoś swój udział w tegorocznej edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie!