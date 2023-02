Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w ubiegłym roku w USA wyprodukowano mniej wieprzowiny niż w 2021 r. Uboje trzody chlewnej spadły o 2,8 proc. Wzrost wolumenu produkcji spodziewany jest w 2023 r.

Produkcja spadła o 2,5 proc.

Amerykańska produkcja wieprzowiny w ubiegłym roku spadła o około 309 000 ton, czyli o 2,5 proc, do 12,24 mln ton. Liczba świń poddanych ubojowi była mniejsza o 3,67 mln, czyli o 2,8 proc, i wyniosła 125,3 mln sztuk. Zwierzęta ubito ze średnią wagą żywą 131,0 kg, było to o ponad pół kilograma więcej niż w 2021 r.

Więcej zaproszonych loch

USDA prognozuje w bieżącym roku wzrost produkcji wieprzowiny o 1,8 proc., co doprowadzi do wielkości produkcji na poziomie 12,5 mln ton. Kiedy przeprowadzono grudniową inwentaryzację, producenci stwierdzili, że w pierwszej połowie 2023 roku zaprosili więcej macior niż w tym samym okresie ubiegłego roku, co sugeruje większą podaż świń rzeźnych w drugiej połowie roku.