W Chinach produkcja wieprzowiny wzrosła umiarkowanie w pierwszych trzech kwartałach 2023 r., chociaż sprzedaż i popyt wykazywały tendencję spadkową.

Chińscy producenci ponieśli straty w związku z dużą podażą rynkową i umiarkowanym spożyciem wieprzowiny. Obecna cena żywca wieprzowego jest o 44 proc. niższa od porównywalnego poziomu w roku ubiegłym. Eksperci branżowi już ostrzegają przed nadpodażą po Święcie Wiosny w 2024 r. i zalecają dostosowanie produkcji.

Ubito więcej świń

Krajowy Urząd Statystyczny w Pekinie odnotował od stycznia do września 2023 r. względny wzrost produkcji wieprzowiny o 3,6 proc. do 43,0 mln ton Ubito w tym czasie 537,2 mln świń; było to o 3,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba loch spada

Statystycy pekińscy szacują, że na koniec września 2023 r. pogłowie świń wyniosło 442,3 mln sztuk, co oznaczało spadek o 0,4 proc. w ciągu roku. W końcu trzeciego kwartału 2023 roku pogłowie loch wyniosło 42,4 mln sztuk, co oznacza, że ​​w ciągu roku stado zmniejszyło się o 1,61 mln sztuk, czyli o 3,7 proc.

Ceny nadal nie pokrywają kosztów

Przez większą część 2023 r. występowała nadpodaż trzody chlewnej przy umiarkowanym popycie na wieprzowinę. Rezultatem były niskie ceny otrzymywane przez producentów w pierwszej połowie roku i średnia strata wynosząca około 130 juanów (16,80 euro) na świni. Jednak obecna cena świń rzeźnych wynosząca 15 juanów (1,94 euro) za kilogram żywej wagi (LG) jest o 44 proc. niższa od porównywalnego poziomu z poprzedniego roku, co nie pozwala jeszcze na pokrycie pełnych kosztów produkcji.

Eksperci obawiają się zderzenia słabego popyta i rosnącej podaży świń

Obecne ceny prosiąt są o około 60 proc. niższe od poziomu z poprzedniego roku. Władze zwróciły się już do rolników o odpowiednie zmniejszenie swoich mocy produkcyjnych. Eksperci ostrzegają przed nadpodażą w 2024 roku. Eksperci branżowi spodziewają się, że patrząc w przyszłość, produkcja trzody chlewnej będzie na razie nadal umiarkowanie rosła. Na sprzedaż czeka wiele ciężkich świń, a liczba wyrzuconych prosiąt w całym kraju wzrosła o 5,9 proc. od kwietnia do września 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Z drugiej strony czwarty kwartał to najwyższa konsumpcja w roku, dlatego ceny trzody chlewnej mogą nieco wzrosnąć. Hodowcy trzody chlewnej, zostali poinformowani, że po wiosennym festiwalu na początku lutego 2024 r. może nastąpić podwójne zderzenie słabego popytu i rosnącej podaży świń. Straty producentów mogą być wówczas jeszcze wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Należy zatem odpowiednio dostosować produkcję.