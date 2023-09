Od stycznia do czerwca br. w rzeźniach sprawozdających UE ubito łącznie 109,2 mln świń, co oznacza spadek o 10,6 mln sztuk, czyli 8,9 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2022 r.

Duże spadki u największych producentów

Według aktualnych danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej w 2023 roku w porównaniu z poprzednim rokiem spadła bardziej niż oczekiwano. Zdaniem analityków głównym powodem jest gwałtowne zmniejszenie pogłowia świń w państwach członkowskich. Oprócz znacznych spadków u czołowych producentów w Hiszpanii i Niemczech, podaż trzody rzeźnej drastycznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem, szczególnie w Danii.

Mniej ubojów, mniej wieprzowiny

O 8,9 proc. mniej ubojów w całej UE Malejąca liczba zwierząt gospodarskich doprowadziła do spadku produkcji wieprzowiny w państwach członkowskich w 2023 r. Najnowsze dane Eurostatu pokazują obecnie większy niż przewidywano spadek produkcji. Zgodnie z tym od stycznia do czerwca w rzeźniach w UE ubito łącznie 109,2 mln świń objętych wymogami sprawozdawczymi; To o 10,6 mln sztuk, czyli o 8,9 proc. mniej niż w I półroczu 2022 roku. Produkcja wieprzowiny wynosząca 10,30 mln ton to o 971 tys. ton, czyli o 8,6 proc. mniej niż w poprzednim roku. Od czasu zarejestrowania danych przez Eurostat nigdy nie było tak gwałtownego spadku w UE-27 w ciągu roku.

Spadek większy niż w prognozie KE

Spadek przekracza prognozę Komisja Europejska w swojej wiosennej prognozie na cały 2023 rok zakładała 5 proc. spadek produkcji wieprzowiny w porównaniu z poprzednim rokiem i podtrzymała swoją ocenę z lata. Jednakże aktualne dane rynkowe i sprawozdania państw członkowskich wskazują na bardziej gwałtowny spadek. Z chlewni w Hiszpanii i Niemczech do rzeźni dostarczono odpowiednio o 2,44 mln i 2,20 mln świń mniej, co oznacza spadek odpowiednio o 8,4 proc. i 9,2 proc. w porównaniu z pierwszą połową roku.

Dwucyfrowy spadek pogłowia świń

Szczególnie mocno bo o 19,1 proc. do 7,44 mln sztuk w stosunku do poprzedniego roku spadła podaż żywca rzeźnego w Danii. Przy czym produkcja wieprzowiny spadła tam nawet o ponad jedną piątą. Ubój i produkcja mięsa również spadły o dwucyfrowy procent w Belgii, Holandii, Irlandii, Łotwie i Słowacji. Żaden kraj UE nie wyprodukował więcej wieprzowiny niż w pierwszej połowie 2022 r.