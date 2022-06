Zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej jest zauważalne także w USA. Popyt krajowy na wieprzowinę również spada ze względu na inflację, ale eksport wieprzowiny też zmniejsza się.

Uboje zmniejszono o 5,8 proc.

Według najnowszych danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA), od stycznia do kwietnia w tym kraju ubito łącznie 41,68 mln świń, było to o 2,56 mln sztuk, czyli o 5,8 proc. mniej niż w 4 miesiącach 2021 r. W związku z nieznacznym wzrostem masy świń rzeźnych produkcja wieprzowiny zmniejszyła się nieco mniej, a mianowicie o 240 300 ton lub 5,5 proc. do 4,13 mln ton.

W majowej prognozie analitycy ministerstwa założyli, że w drugiej połowie roku produkcja wieprzowiny w USA ponownie zbliży się do ubiegłorocznych poziomów. W całym roku kalendarzowym oczekuje się, zatem spadku o zaledwie 2,3 proc. do 12,26 mln ton w porównaniu do 2021 r. Byłby to pierwszy spadek od wielu lat.

Spada popyt krajowy

Spadek produkcji jest związany również mniejszym popytem w kraju i za granicą. W kraju, według USDA, znacznie wyższe ceny za wieprzowinę w środowisku inflacyjnym spowalniają obecnie zakupy konsumentów. Na razie jednak waszyngtońscy eksperci prognozują jedynie stosunkowo niewielki spadek średniej konsumpcji na mieszkańca o 0,6 proc. do 23,0 kg.

Eksport wieprzowiny z USA gwałtownie zmniejsza się

W międzyczasie dostawcy amerykańscy zmagają się z kilkoma czynnikami w eksporcie wieprzowiny. Oprócz mniejszej wielkości podaży, relatywnie wysoki poziom cen osłabia globalną pozycję konkurencyjną w wyniku silniejszego kursu dolara.

Ponadto niechęć Chin do zakupów jest wyraźnie odczuwalna również w USA. W pierwszym kwartale 2022 r. eksport wieprzowiny z USA spadł o jedną piątą do 630 tys. ton w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i o ponad połowę do prawie 102 tys. ton w przypadku byłego najważniejszego klienta, czyli Chin.

Na tym tle dość optymistyczna wydaje się obecna prognoza USDA, która zakłada, że eksport spadnie tylko o 6,4 proc. do 2,99 mln ton w całym 2022 r. w porównaniu z poprzednim rokiem.