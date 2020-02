Prof. Pejsak: Do kwestii opracowania i wykorzystania szczepionki na ASF trzeba podchodzić ostrożnie

W rozmowie z naszym portalem prof. Zygmunt Pejsak skomentował ostatnie doniesienia amerykańskich badaczy na temat opracowania skutecznej szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń

O doniesieniach amerykańskich naukowców na temat opracowaniu szczepionki skutecznej w walce z wirusem ASF informowaliśmy w poniedziałek. Wyniki badań opublikowanych w piśmie Journal of Virology wskazywały na to, że zaszczepione zwierzęta wykazywały pełną odporność wobec zjadliwego szczepu ASFV, nie wykazano również żadnych objawów świadczących o możliwości negatywnego wpływu szczepionki na zdrowie zwierząt.

O komentarz na temat ostatnich doniesień poprosiliśmy prof. Zygmunta Pejsaka z Międzyuczelnianego Centrum Weterynaryjnego UJ-UR w Krakowie. Zdaniem specjalisty, do wszystkich tego typu sygnałów trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności:

- Nie jest to pierwsza tego typu informacja. O wynalezieniu szczepionki przeciwko ASF mówi się od lat, jednak ze względu na złożoność genomu wirusa opracowanie w pełni skutecznej i całkowicie bezpiecznej w stosowaniu szczepionki nie jest łatwe. Również w tym przypadku byłbym bardzo ostrożny. Często bowiem preparaty skuteczne w badaniach laboratoryjnych okazywały się mało użyteczne, a niekiedy wręcz nie w pełni bezpieczne w warunkach praktyki fermowej. Bardzo złe doświadczenia ze szczepionką przeciwko ASF miała między innymi Hiszpania. Nawet jeśli okaże się, że opracowana ostatnio w USA szczepionka rzeczywiście działa, na jej dopuszczenie do użytku czekać będziemy musieli jeszcze przynajmniej 5 lat. Pochopne wprowadzenie szczepionki do użytku mogłoby bowiem przynieść więcej szkód niż korzyści – tłumaczy prof. Pejsak.

Zdaniem naszego rozmówcy nawet jeśli okaże się że omawiany preparat jest skuteczny i bezpieczny, należy jeszcze uwzględnić strategię zwalczania ASF w Unii Europejskiej oraz innych wysoko rozwiniętych krajach rolniczych.

- Jestem niemal pewien, że Unia Europejska nie dopuści do użytku u świń szczepionki, która nie pozwoliłaby na rozróżnienie zwierząt szczepionych od zainfekowanych. Takie preparaty utrudniają bowiem kontrolowaniu choroby i zniekształcają rzeczywisty obraz sytuacji epidemiologicznej. Z Wynika z tego, że tylko szczepionka rekombinowana (delecyjna) umożliwiająca laboratoryjne odróżnienie świń szczepionych od zakażonych szczepem terenowym ma szanse na to by być w skrajnych przypadkach wykorzystana w UE u świń. Według obecnie obowiązujących przepisów, kraj stosujący szczepionkę przeciwko chorobie, „zwalczanej z urzędu” znajdującej się na tzw. liście OiE traci możliwość eksportu świń i wieprzowiny. Taka sytuacja miała w przeszłości miejsce między innymi w Polsce gdy, zwalczając klasyczny pomór świń musieliśmy wycofać się ze stosowania bardzo dobrej skądinąd szczepionki przeciwko tej chorobie. Całkiem niedawno musieliśmy się wycofać ze stosowania szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego. Tylko pod tym warunkiem będziemy mogli być uznani przez Komisję Weterynaryjną UE za kraj wolny od tej choroby. Kilka miesięcy temu, Japonia nie dając sobie rady z klasycznym pomorem świń zdecydowała się na wprowadzenie szczepień przeciwko tej chorobie. Tym sposobem wykluczyła się z międzynarodowego obrotu wieprzowiną. Osobiście wydaje mi się, że nawet jeżeli powstanie skuteczna szczepionka przeciwko ASF nie zostanie ona w Unii Europejskiej dopuszczana do stosowania u świń. Byłaby ona natomiast bardzo potrzebna przy zwalczaniu pomoru dzików, tu jednak pojawia się kolejny problem – w przypadku tych zwierząt musimy dysponować preparatem podawanym drogą doustną – mówi specjalista.

Jak dodaje prof. Pejsak, w walce z ASF przez wiele kolejnych lat koncentrować należy się przede wszystkim na tym czym dysponujemy dzisiaj – na ochronie biologicznej stad:

-Moim zdaniem mówienie o szczepionce przeciwko ASF odwraca, przynajmniej u niektórych, uwagę od najlepszego aktualnie narzędzia w zwalczaniu ASF to jest od solidnej bioasekuracji. Od kilku lat powtarzam, że jest to aktualnie najlepsze i najbardziej skuteczne narzędzie w ochronie stad świń przed ASF. Jeżeli rzeczywiście pojawi się skuteczna szczepionka dopuszczona do stosowania w UE wówczas będziemy mogli zmodyfikować podejście do zwalczania choroby, niemniej bioasekuracja pozostanie narzędziem najważniejszym- mówi ekspert.