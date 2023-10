Na rynku dostępne są szczepionki, które podaje się zwierzętom na różne sposoby, można tu wymienić choćby rozpylanie, zakrapianie (do nosa lub do oczu) albo podawanie w wodzie do picia czy wraz z karmą, fot. Shutterstock

Szczepienia wykorzystywane są z powodzeniem do profilaktyki wielu różnych chorób świń od bardzo dawna. Warto odnotować, że w ostatnim czasie lista chorób świń, dla których dostępne są preparaty przeznaczone do swoistej immunoprofilaktyki, nieustannie się wydłuża. Wynika to z jednej strony z postępów w nauce, które otwierają drogę do tworzenia nowych efektywnych szczepionek, a z drugiej strony – z presji na zmniejszenie zużycia antybiotyków w produkcji trzody chlewnej i prób zastąpienia ich szczepionkami.

Na rynku dostępne są szczepionki, które podaje się zwierzętom na różne sposoby, można tu wymienić choćby rozpylanie, zakrapianie (do nosa lub do oczu) albo podawanie w wodzie do picia czy wraz z karmą. Jednak w przypadku świń przeważająca większość dostępnych i szeroko rozpowszechnionych na rynku szczepionek to preparaty przeznaczone do podawania domięśniowego z użyciem strzykawki oraz igły. Ta tradycyjna metoda jest stosunkowo prosta i umożliwia podawanie szerokiego wachlarza szczepionek, jednocześnie zapewniając ich wysoką skuteczność. Niestety, ma ona także kilka wad, które sprawiają, że szczepienia domięśniowe doczekały się udoskonalenia w postaci tzw. szczepień śródskórnych. Jest to stosunkowo nowa metoda w przypadku świń, a jej podstawową zaletą jest to, że antygen szczepionkowy deponuje się w skórze zwierzęcia bez użycia igły. Mechanizm polega na wytworzeniu ciśnienia (wykorzystywane do tego jest sprężone powietrze), które przepycha płyn (szczepionkę) przez mały otwór, wytwarzając strumień, który przenika skórę z dużą prędkością (ok. 100 m/s), a ciecz jest wtłaczana w tkankę. Technika ta wykorzystuje fakt, że w skórze występują licznie wyspecjalizowane komórki układu opornościowego odpowiedzialne za aktywację i rozwój swoistej odpowiedzi immunologicznej.

Zalety szczepień śródskórnych

Szczepienia śródskórne mają szereg zalet w porównaniu do tradycyjnej iniekcji domięśniowej. Jedną z pierwszych, która przychodzi na myśl, jest poprawa dobrostanu zwierząt przy podawaniu szczepionek tą metodą. Ponieważ szczepienia te wykonywane są bez użycia igły, dyskomfort odczuwany przez świnie jest znacznie mniejszy niż przy podaniu domięśniowym, które wywołuje ból. Zmniejszając ból i ograniczając reakcje stresowe, sprawiamy, że świnie nie odczuwają negatywnych skutków szczepienia, co wpływa pozytywnie na ich zachowanie, a także na aktywność i wydajność (...).