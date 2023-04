Produkcja wieprzowiny w UE prawdopodobnie spadnie w tym roku jeszcze bardziej niż wcześniej oczekiwano – wynika z najnowszej prognozy Komisji Europejskiej.

W 2023 r. zmniejszy się produkcja wieprzowiny

W związku z tym oczekuje się obecnie spadku o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszyłoby to produkcję wieprzowiny o ponad 10 proc. w ciągu dwóch lat.

KE oczekuje zmniejszenia produkcji o ponad 10 proc w ciągu 2 lat

W niedawno opublikowanej wiosennej prognozie rozwoju unijnych rynków rolnych w 2023 r. Komisja Europejska zrewidowała swoje szacunki dotyczące produkcji wieprzowiny znacznie w dół w stosunku do poprzedniej prognozy. Oczekuje się, że produkcja netto spadnie o 5,1 proc. rok do roku do 21,2 mln ton.

Gdyby te szacunki się sprawdziły, europejska produkcja wieprzowiny skurczyłaby się o ponad 10 proc. w ciągu zaledwie dwóch lat, gdyż bardzo znaczący spadek o 5,6 proc. odnotowano już w 2022 r.

Według ekspertów z Komisji Europejskiej, rozwój ten można przypisać trudnej sytuacji ekonomicznej w hodowli trzody chlewnej oraz rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie.

Oczekiwanie dalszego spadku eksportu wieprzowiny z UE

KE prognozuje, że spożycie wieprzowiny w 2023 roku spadnie o 5,5 proc. do 17,4 mln ton. Oczekuje się, że spożycie na mieszkańca zmniejszy się o 1,8 kg do 30 kg. W sektorze eksportowym Komisja Europejska przewiduje spadek o 3 proc. proc. do 3,9 mln ton w 2023 r. W ubiegłym roku eksport spadł o 16,4 proc. w porównaniu z 2021 r. Wynikało to głównie ze zmniejszenia o połowę eksportu do Chin. Zostało to tylko częściowo zrekompensowane większymi dostawami do Japonii, Korei Południowej, Australii i na Filipiny.

Import wieprzowiny z krajów trzecich do UE wyniósł zaledwie około 120 tys. ton w 2022 roku i według Komisji Europejskiej raczej nie zmieni się również w tym roku. Około 85 proc. tego importu pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie produkcja wieprzowiny również gwałtownie spada.

Według szacunków ekspertów presja finansowa na europejskich hodowców trzody chlewnej powinna słabnąć wraz z upływem roku.