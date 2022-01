Protest producentów trzody skazany na porażkę?

Dziś rozpoczęła się akcja AGROunii związana ze wstrzymaniem sprzedaży tuczników. Zdaniem naszych rozmówców, nawet tych biorących w niej udział, nie ma ona zbyt wielkich szans na poprawienie sytuacji na rynku.

Dziś pierwszy dzień protestu producentów trzody chlewnej. Akcja zorganizowana przez AGROunię polega na wstrzymaniu się ze sprzedażą tuczników w bieżącym tygodniu.

Czy ma ona szansę poprawić fatalną sytuację na rynku? Zdaniem naszych rozmówców szanse są niewielkie.

– Nie wiem czy przyniesie to rezultaty. Słyszałem, że półtusze w Belgii tylko czekają, żeby przyjechać, więc nie wiem czy coś ta jeden tydzień. Musielibyśmy się wstrzymać z miesiąc, żeby coś to dało. Jednak zawsze jest to inicjatywa pokazująca, że coś nam nie pasuje, że sytuacja nie jest taka jak powinna. Zakłady i masarnie sporo zarabiają na taniej wieprzowinie, więc musimy im pokazać swoje niezadowolenie, jednak nie sądzę, by dało to większe rezultaty, ponieważ rynek rządzi się swoimi prawami. Ceny zaczną się odbijać, gdy pogłowie świń spadnie w całej UE. Myślę, że nastąpi to w marcu albo kwietniu – stwierdził Karol Łakomy.

Inny z naszych rozmówców podkreśla, że wstrzymywać się ze sprzedażą nie można wiecznie, a zakłady w akcje zemsty mogą wykorzystać wszelkie sposoby obniżające końcowy zysk rolników.

– To rząd musiałby odgórnie podjąć jakieś decyzje. Takie działanie za duże efektu nie przyniesie. Szkoda nerwów na to wszystko. To już chyba końcówka tego biznesu. Pozostaje przejść na kontrakt albo odpuścić – dodaje.

Podobne zdanie ma inny z naszych rozmówców. Jak deklaruje, weźmie udział w akcji, jednak nie spodziewa się efektów. W jego opinii zakłady miały dostatecznie dużo czasu od ogłoszenia akcji, żeby zabezpieczyć sobie ciągłość dostaw surowca z Zachodu.

– Myślę, że jesteśmy na straconej pozycji. Prowadzę moje gospodarstwo od 17 lat, ale jeśli nic się nie zmieni to za kilka miesięcy sprzedamy wszystko, 1000 macior pójdzie do likwidacji. Rząd wcale się nami nie interesuje. Sądzę, że najlepsi wytrzymają do żniw – dodał.

Zbliżony punkt widzenia zaprezentowała również Ewa Kucharska, która pokreśliła, że ogłoszenie akcji z wyprzedzeniem dało zakładom czas na zamówienie towaru z Zachodu. Zdaniem naszej rozmówczyni, tydzień to okres dość krótki, by zakład był w stanie bez większych problemów zaopatrzyć się poza polskimi tucznikami.

– Nie tędy droga. Ceny tuczników ustalane są znacznie wyżej, a już na pewno ich kształtowanie nie leży po stronie mniejszych zakładów. To nie jest dobry sposób, tym bardziej, że akcja będzie trwała tydzień. Więcej z resztą nie może trwać, ponieważ każdy dzień przetrzymania tuczników to strata, szczególnie przy obecnych cenach zbóż. Jedyne co może mieć znaczenie to fakt, że jest to kolejna akcja wskazująca na duży problem w branży. Rząd nie ma skutecznych rozwiązań, które chroniłby hodowców, a jeśli hodowcy będą cały czas siedzieć i czekać, to pewnie się nie doczekają, więc akcja może mieć wymiar propagandowy. Może pozwoli uzyskać jakąś pomoc ze strony rządy, może nieco bardziej się on zainteresuje obecną sytuacją, zaproponuje jakieś zmiany lub zaprosi kogoś do rozmów – dodała.

Ostatni z naszych rozmówców, również deklarujący udział w akcji, podkreśla, że skuteczność inicjatywy wzrosłaby, gdyby udział w niej wzięły duże fermy.

– Niestety, myślę, że wielkich szans nie ma, ponieważ AGROunia zaangażowała bardzo dużo osób mających mało świń, więc będzie to miało niewielki wpływ na rynek. Zauważylibyśmy coś na rynku, gdyby w akcji wzięły udział naprawdę duże fermy, jednak te nie mogą sobie pozwolić na przesunięcie sprzedaży o tydzień – stwierdził.

Jednak w opinii naszego rozmówcy akcja może przynieść pewien sukces.

– Mówi się o nadmiarze tuczników z Danii itd., jednak w pewnym momencie świń zabraknie. Zgodnie z prognozami miał to być koniec stycznia, jednak prognozy się zmieniły i obecnie ma to być połowa lutego. Myślę, że ten najgorszy dół cenowy właśnie nastąpił i może okazać się, że po tygodniu przerwy nieco zmniejszy się podaż, zakłady minimalnie zwiększą ceny, niewiele i nie z powodu strajku, o 10-15 gorszy, i zostanie to obtrąbione jako sukces akcji – dodał.