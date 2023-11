Po delikatnym optymizmie, który przyniosła piątkowa sesja, wczorajsza aukcja małej giełdy nie przyniosła pozytywnych sygnałów.

Piątkowa sesja była pierwszą, od blisko dwóch miesięcy, podczas której udało się odnotować jakąkolwiek sprzedaż. Ustalona wówczas stawka (2,14 euro/kg, wobec 2,10 euro/kg na giełdzie VEZG), nie dawała może realnych szans na podwyżki cen na dużym parkiecie, niemniej był to z pewnością pozytywny sygnał.

Rośnie podaż, popyt bez zmian

Niestety po wczorajszym notowania złudzenia prysnęły - wtorkowa licytacja zakończyła się jedynie śladową sprzedażą, i spadkiem ceny. Zaoferowano wprawdzie największą od wielu tygodni liczbę zwierząt (1460 świń w 9 partiach), niemniej sprzedać udało się jedynie 2 partie (łącznie 320 świń). W trakcie aukcji ustalono cenę 2,11 euro/kg, co oznacza że od piątkowej sesji cena spadła o 3 eurocenty. Rozpatrywany zakres cenowy był zbliżony do wylicytowanej stawki i wynosił od 2,10 do 2,12 euro za kilogram.

Ceny tuczników w Polsce

Na krajowym rynku ceny tuczników od kilku tygodni utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie. Według naszej wczorajszej sondy za tuczniki w klasie E skupy płacą średnio 9,35 zł netto za kilogram, zaś żywiec wyceniany jest przeciętnie na 7,35 zł netto za kilogram.

Więcej na temat rynku trzody powiemy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się już w najbliższy wtorek w Warszawie. Już dziś zgłoś swój udział w wydarzeniu!