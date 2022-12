Jak tłumaczy w rozmowie z farmer.pl Aleksander Dargiewicz, prezes KZP-PTCh „POLPIG” obecne podwyżki prawdopodobnie nie są chwilowym trendem. Kolejne tygodnie powinny przynieść podtrzymanie zjawiska.

Zdaniem prezesa Polpig-u obserwowane ostatnio podwyżki nie są chwilowym trendem, a zapowiedzią dalszego wzrostu cen

Pomimo pozornie wysokich cen wciąż wielu producentów nie jest w stanie zarobić na sprzedaży tuczników oczekiwanych pieniędzy

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i uzyskać dostęp do treści premium? Już dziś załóż bezpłatne konto na Farmer.pl

- Na rynku działa kilka czynników odpowiadających za podwyżki cen tucznika. Z jednej strony mamy do czynienia ze słabą podażą wynikającą ze stałej redukcji pogłowie trzody chlewnej. Jednocześnie w okresie przedświątecznym tradycyjnie rośnie popyt na wieprzowinę. Do tego dochodzą rosnące zamówienia z Chin. Oczywiście daleko im do poziomu sprzed kilku lat, niemniej zjawisko to jest odczuwalne – tłumaczy prezes Polpig-u.

Nowy rok z dalszymi podwyżkami?