Przejścia dla dzików wzdłuż A4 na Opolszczyźnie zamknięte. Będą też ogrodzenia wzdłuż innych autostrad

W ramach walki z ASF opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zagrodził przejścia dla zwierząt na opolskim odcinku autostrady A4.

Z informacji podanych przez opolski oddział GDDKiA wynika, że do odwołania zagrodzonych zostało 15 takich przejść na terenie Opolszczyzny. Prace zakończono przed kilkoma dniami.Trwają prace przy grodzeniu takich przejść wzdłuż innych dróg ekspresowych i autostrad.



Inwestor donosi, że do budowy ogrodzeń wykorzystano około 800 mb siatki. Przejścia dla zwierzyny zagrodzono siatką o wysokości do 1,5 m, wykonaną z grubszego powlekanego drutu. Ma to stanowić zaporę dla przemieszczania się dzików. Dlatego górne krawędzie siatki zostały opatrzone kolorową taśmą lub żerdziami, by ułatwić sarnom i jeleniom przeskoczenie przeszkody. Tam, gdzie w naturze występują wilki zamontowane zostały specjalne przełazy.



Tam, gdzie niemożliwe było postawienie ogrodzeń uniemożliwiających migrację dzikom, oraz w okolicy węzłów, gdzie nie ma ciągłości ogrodzenia drogi, stosowane są środki zapachowe odstraszające dziki.



"Siatki o wysokości do maksimum 1,5 m ustawiane są w przejściach dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S5 od skrzyżowania z autostradą A2 do A8, wzdłuż autostradowej obwodnicy Wrocławia i dalej wzdłuż A4 do granicy państwa. Również wzdłuż drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z A2 do skrzyżowania z A4, a także wzdłuż A4 od Wrocławia do Katowic. Zamknięte zostaną także przejścia na koncesyjnym odcinku A2 od granicy państwa do skrzyżowania z S5 w okolicy Poznania." - czytamy również w komunikacie GDDKiA.