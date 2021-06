Przybywa ognisk ASF w Wielkopolsce! Wysyp zachorowań u dzików

W ostatnim tygodniu na obszarze Polski pojawiło się ponad 100 nowych ognisk ASF dzików. Uwagę zwraca kilkadziesiąt ognisk w Lubuskiem, oraz kolejne zachorowania w północno-zachodniej Wielkopolsce.

W ciągu minionego tygodnia na obszarze Polski pojawiło się 111 ognisk ASF w stadach dzików

Uwagę przykuwa wciąż wysoka liczba zachorowań na obszarze województwa lubuskiego, oraz wzrost dynamiki rozwoju choroby w Wielkopolsce

Od początku roku potwierdzono już ponad 1650 ognisk pomoru w populacji dzików

W ciągu minionych siedmiu dniu na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawiło się 111 nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. To duży skok w porównaniu z minionymi tygodniami, kiedy to liczba nowo potwierdzonych ognisk oscylowała wokół 50. Na uwagę zasługuje przede wszystkim stale wysoki poziom zachorowań w województwie lubuskim (na 111 ognisk blisko 80 potwierdzono właśnie w tym regionie), oraz dynamiczny wzrost liczby nowych ognisk w północno zachodniej części Wielkopolski: o ile przez ponad pół roku na tym terenie ASF nie występował, to w ciągu minionego potwierdzono tam 9 nowych ognisk pomoru u dzików

Gdzie wystąpił ASF?

W omawianym okresie ogniska ASF dzików potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat bartoszycki (gmina Górowo Iławieckie)

- powiat elbląski (gminna Młynary)

- powiat olecki (gmina Wieliczki)

- powiat olsztyński (gmina Olsztynek)

- powiat ostródzki (gmina Grunwald)

Województwo mazowieckie:

- powiat łosicki (gmina Sarnaki)

- powiat nowodworski (gminy Czosnów i Leoncin)

- powiat piaseczyński (gmina Piaseczno)

Województwo lubuskie:

- powiat gorzowski (gmina Witnica)

- powiat krośnieński (gminy Dąbie, Gubin i Maszewo)

- powiat międzyrzecki (gmina Międzyrzecz)

- powiat nowosolski (gminy Bytom Odrzański, Kożuchów i Nowe Miasteczko)

- powiat słubicki (gminy Cybinka, Rzepin i Słubice)

- powiat sulęciński (gminy Lubniewice, Sulęcin i Torzym)

- powiat świebodziński (gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin i Zbąszynek)

- powiat wschowski (gmina Szlichtyngowa)

- powiat zielonogórski (gminy Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zielona Góra)

- powiat żagański (gminy Brzeźnica, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań)

- powiat żarski (gminy Łęknica, Lubsko i Przewóz)

Województwo wielkopolskie:

- powiat szamotulski (gmina Pniewy)

- powiat międzychodzki (gmina Kwilcz)

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski (gmina Jerzmanowa)

- powiat górowski (gmina Wąsosz)

- powiat polkowicki (gminy Grębocice i Gaworzyce)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gminy Mieszkowice i Cedynia)

W 111 ogniskach ASF ślady wirusa potwierdzono w tkankach 184 dzików. Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 1661 ognisk ASF dzików i 2 ogniska ASF w stadach świń.