Również hodowcy trzody chlewnej we Włoszech i Austrii mieli tej wiosny mniej zwierząt w swoich gospodarstwach niż rok wcześniej.

Po Niemczech, Danii i Holandii pogłowie spadły w dwóch innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) włoska populacja świń w porównaniu z majem 2021 r. zmniejszyła się o 187,9 sztuk, czyli o 2,1 proc. do 8,77 mln sztuk. Względny spadek w Austrii był jeszcze większy i wyniósł 3,7 proc. do 2,63 mln zwierząt. Co było najniższym pogłowiem w tym tysiącleciu.

Ponadprzeciętne spadki liczebności loch

W odniesieniu do całości pogłowia, spadek pogłowia loch był powyżej średniej w obu krajach, tj. 2,2% proc. we Włoszech i 4,5 proc. w Austrii. Największy spadek dotyczył loszek zaproszonych po raz pierwszy, który wyniósł 8,1 proc. we Włoszech i 6,3 proc. w Austrii w porównaniu z poprzednim rokiem.

Trudna sytuacja gospodarcza z wysokimi kosztami produkcji i wątpliwościami, co do ponownego wzrostu cen prosiąt spowodowały oczywiście, że producenci utrzymywali i kryli znacznie mniej loszek. Całkowita liczba ciężarnych loch we Włoszech spadła o 2,3 proc. do 474 tys. sztuk, a w Austrii spadła o 4,2 proc. do 152,1 tys. zwierząt. Spadek hodowli loch prawdopodobnie spowoduje dalsze zmniejszenie przyszłej produkcji trzody chlewnej w obu krajach, zwłaszcza, że według wiosennego spisu było mniej zwierząt gotowych do uboju.

Ubito mniej świń

Już w pierwszej połowie 2022 r. liczba świń rzeźnych w obu państwach członkowskich spadała. We Włoszech było ich około 5,24 mln, czyli ponad 157 tys. sztuk, lub o 2,9 proc. mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r.

Uboje w Austrii spadły jeszcze bardziej, bo o 3,6 proc. do 2,47 mln świń rzeźnych.

Ponieważ zwierzęta trafiały do ​​rzeźni również w mniejszej wadze ze względu na wysokie koszty pasz, produkcja wieprzowiny we Włoszech spadła o 3,6 proc., a w Austrii o 4,3 proc., a tym samym nawet więcej niż liczba ubitych zwierząt.