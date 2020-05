Quo Vadis branżo drobiarska? Weź udział w spotkaniu on-line

Już 8 czerwca odbędzie się internetowe spotkanie z ekspertami Agrifirm Polska, dotyczące aktualnej kondycji branży drobiarskiej, oraz możliwości rozwoju produkcji w dobie pandemii COVID-19.

Sektor drobiarski jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią produkcji zwierzęcej w naszym kraju. W ciągu minionych dwudziestu lat wielkość produkcji mięsa drobiowego zwiększyła się kilkunastokrotnie. Duża w tym rola stale rozwijającego się eksportu: mięso drobiowe odpowiada bowiem za niemal połowę całkowitej sprzedaży mięsa z naszego kraju. W ubiegłym roku wartość drobiu wyeksportowanego z naszego kraju wyniósł rekordowe 3,1 miliarda euro. Jednak panująca od blisko trzech miesięcy pandemia COVID-19 odbiła niestety piętno również na producentach mięsa drobiowego: czasowe odcięcie od wielu rynków zbytu, a także nagły wzrost cen niektórych środków produkcji sprawił, że sytuacja wielu podmiotów wyspecjalizowanych w chowie drobiu rzeźnego stała się krytyczna.

W tych trudnych chwilach chcielibyśmy zastanowić się, jaka przyszłość tkwi przed branżą drobiarską w Polsce. Dlatego też na 8 czerwca zaplanowaliśmy dla Państwa webinar dotyczący aktualnej sytuacji w produkcji mięsa drobiowego w Polsce, oraz szans na dalszy rozwój produkcji. W trakcie internetowego spotkania poruszone zostaną dwa tematy. Mateusz Brylewski z Agrifirm Polska opowie o wpływie pandemii COVID-19 na kondycję branży drobiarskiej, a także możliwościach poprawy efektywności i wyników finansowych naszej produkcji. W drugiej części webinaru Bogusz Stefański z Agrifirm Polska opowie o ciekawej gałęzi produkcji drobiarskiej jakim jest chów kaczek pekin. Liczymy że obydwa wykłady dostarczą wiele fachowej wiedzy, a dla części z Państwa będą być może inspiracją do rozwoju i dywersyfikacji produkcji.

Webinar odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 13:00. Co istotne, będzie to spotkanie „na żywo”, a to pozwoli Państwu na bieżąco zadawać pytania naszym ekspertom. Pytania można przesyłać również na naszą skrzynkę mailową: portal@farmer.pl.