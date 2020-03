Rabobank: Import wieprzowiny do Chin rośnie pomimo koronowirusa

Import wieprzowiny do Chin wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. o 158 procent do 560 tys. ton rok do roku.

Jednocześnie gwałtownie wzrosły ceny świń i wieprzowiny. W lutym wieprzowina kosztowała chińskich konsumentów 135,2 procent więcej niż w poprzednim roku. Wzrost cen nie ma końca.



Według analityków Rabobanku, zamykanie miast na dużą skalę i ograniczenia transportu w wyniku wybuchu koronawirusa zaostrzyły istniejące wąskie gardła w zaopatrzeniu spowodowane epidemią afrykańskiego pomoru świń.



Dla wielu obserwatorów wzrost importu wieprzowiny był zaskoczeniem, gdy rozładunek w chińskich portach był niemożliwy ze względu na epidemię koronawirusa. Import 560 tys. ton w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. nastąpił po rekordowym miesięcznym imporcie w grudniu 2019 r. wynoszącym 270 tys. ton.



Według analityków silny wzrost importu wieprzowiny w połączeniu z przerwanymi łańcuchami dostaw i brakiem siły roboczej zaostrzyły już istniejący brak możliwości w portach na podłączenie chłodzonych pojemników do źródła zasilania. Pomimo szybko rosnącego importu wieprzowina w Chinach jest nadal rzadka i droga.

Dlatego chińskie władze sprzedały 20 marca na aukcji kolejne 20 tys. ton mrożonej wieprzowiny z rezerw państwowych. Tylko w tym roku Chiny wypuściły na rynek 210 tys. ton wieprzowiny z rezerw państwowych, po tym, jak w grudniu sprzedano jej 140 tys. ton



Jednak Chiny będą nadal w 2020 r. borykać się ze znacznym deficytem podaży wieprzowiny Po tym, jak afrykański pomór świń (ASF) zdziesiątkował stado świń, a stado loch zmalało nawet o 60 procent w 2019 r. Jak wynika z oficjalnych danych, w ubiegłym roku produkcja wieprzowiny skurczyła się o prawie jedną czwartą do najniższego poziomu od 16 lat.

W Chinach w ubiegłym tygodniu świnie kosztowały średnio około 37 juanów za kg wagi żywej. To około 4,81 euro za kg. Pomimo wysokich cen trzody chlewnej w Europie i USA jest to wielokrotność tych cen. Jednak konsumenci w Chinach muszą płacić znacznie więcej za wieprzowinę niż w Europie czy w USA. Wieprzowina jest jednym z głównych czynników powodujących galopującą inflację żywności w Chinach.

Ogólnie ceny żywności w Chinach wzrosły w lutym o 21,9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Same ceny wieprzowiny w lutym spowodowały wzrost inflacji konsumenckiej o ponad 3 punkty procentowe, podnosząc ceny żywności w najszybszym tempie w historii. Natomiast ceny detaliczne produktów nieżywnościowych wzrosły w lutym tylko o 0,9 procent, po wzroście o 1,6 procent w styczniu.

Mimo że Chiny podjęły szereg działań w celu przyspieszenia odbudowy populacji świń, analitycy Rabobank twierdzą, że produkcja wieprzowiny ma spaść o kolejne 15-20 procent w 2020 roku. Według chińskiej administracji celnej import wieprzowiny wzrósł już o 75 procent do 2,11 miliona ton w 2019 r., Przy czym Hiszpania, Niemcy i USA są największymi dostawcami.

Analitycy Rabobank uważają, że koronawirus znacznie opóźni uzupełnianie pogłowia świń zdziesiątkowanych przez ASF. Bank oczekuje obecnie, że powrót do normalnego poziomu produkcji, logistyki i innych warunków zajmie przynajmniej do drugiej połowy 2020 r.