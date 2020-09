Rabobank: Skutki ASF w Niemczech mniej groźne niż oczekiwano?

Prognozy Rabobank mówią, że gospodarcze konsekwencje wystąpienia ASF u naszych zachodnich sąsiadów mogą być mniejsze niż pierwotnie oczekiwano.

ASF w Niemczech potwierdzono dwa tygodnie temu. Choroba pojawiła się w Brandenburgii w dystrykcie Sprewa-Nysa, tuż przy granicy z naszym krajem. Na fakt pojawienia się choroby u europejskiego giganta rynki zareagowały błyskawicznie. Praktycznie z dnia na dzień stawki za tuczniki poszybowały u naszych sąsiadów o 20 eurocentów w dół. Tymczasem jak donosi portal Pigprogress.net, długofalowe konsekwencje wystąpienia pomoru w Niemczech mogą być mniej dotkliwe niż oczekiwano. Zdaniem analityków banku rozwój sytuacji zależy od tego czy importerzy zewnętrzni zaakceptują regionalizację pozwalającą na import wieprzowiny spoza strefy występowania ASF. Swój optymizm analitycy opierają na tym, że wystąpienie ASF w Niemczech nie jest całkowitym zaskoczeniem: jeśli działania podjęte na rzecz opanowania ASF okażą się skuteczne istnieje realna szansa na to, że partnerzy handlowi zgodzą się na uznanie regionalizacji.

Tymczasem za naszą zachodnią granicą trwają intensywne działania na rzecz opanowania sytuacji związanej z ASF. W ostatnim czasie rozpoczęto poszukiwania padłych dzików przy pomocy psów tropiących. Są one szkolone tak, by wyszukiwać truchło nie dotykając go, co ogranicza ryzyko dalszego przenoszenia pomoru. Do poszukiwań wykorzystuje się też drony i kamery termowizyjne.

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z podjętych działań: podejście władz lokalnych skrytykował między innymi sekretarz generalny niemieckiego związku rolników (DBV) Bernhard Krüsken. Stwierdził on, że działania podjęte przez władze są opóźnione, i brakuje koordynacji pomiędzy poszczególnymi zespołami.