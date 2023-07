W swoim kwartalnym raporcie rynkowym analitycy holenderskiego Rabobanku spodziewają się, że ceny trzody chlewnej utrzymają się na wysokim poziomie w całej Europie w nadchodzących miesiącach.

Spadek produkcji świń rzeźnych o 10 proc.

W III kwartalnym raporcie 2023 r. holenderskiego Rabobanku eksperci rynkowi niezmiennie optymistycznie patrzą na perspektywy cen prosiąt i trzody rzeźnej – przede wszystkim ze względu na utrzymującą się niską podaż żywca. Produkcja trzody rzeźnej w UE-27 i Wielkiej Brytanii spadła już o około 10 proc. w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

Największe spadki odnotowano w Danii (-21proc.) i Wielkiej Brytanii (-17 proc.), następnie w Holandii (-12 proc.), Niemczech (-9 proc.), Hiszpanii (-7 proc.), Polsce (-7 proc.), Francji (-6 proc.) i Wszech (-5 proc.). Dla dostępnej ilości wieprzowiny w Europie od stycznia do kwietnia 2023 r. Rabobank wyliczył minus około 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

To, że, wielkość ta spadła mniej niż produkcja, wynika z faktu, że eksport z UE do krajów trzecich również spadł o 18 proc. lub 250 000 ton. W szczególności mniej wieprzowiny sprzedano na Filipiny (-62 000 tony), do Korei Południowej ( -34 000 tony), USA (-25 000 tony) i Japonii (-16 000 tony). Eksport do Chin w pierwszych czterech miesiącach roku utrzymywał się na akceptowalnym poziomie, spadając zaledwie o 4 proc. W drugiej połowie roku eksperci rynkowi Rabobank przewidują jednak niższy popyt ze strony Chin.

Brak krótkoterminowego ożywienia dostaw

Niektóre rzeźnie, jak np. Danish Crown w Danii odpowiedziała zamknięciem lokalizacji, ponieważ spodziewa się strukturalnie niższej podaży świń rzeźnych w nadchodzących latach. Ponadto wirus PRRS powoduje ciągłe problemy w kraju będącym największym producentem świń w UE, czyli Hiszpanii. Dlatego analitycy zakładają, że w krótkim terminie podaż się nie odbuduje.

Koszty paszy wspierają rentowność w hodowli trzody chlewnej

Oprócz niskiej podaży, eksperci Rabobank postrzegają obniżone koszty paszy jako ważny czynnik dobrej rentowności hodowli trzody chlewnej w nadchodzących miesiącach. Reakcje rynków pasz i zbóż na nieprzedłużoną umowę zbożową między Ukrainą a Rosją były jak dotąd możliwe do opanowania. Ukraina otworzyła także alternatywne szlaki eksportowe przez Dunaj. Niemniej jednak sytuacja tam powinna prowadzić do wzrostu ryzyka cenowego. Negatywny wpływ na plony miałyby również suche warunki pogodowe w USA, Kanadzie i UE.