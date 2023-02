W swojej najnowszej prognozie na II kwartał 2023 r. holenderski Rabobank zakłada, że ​​ceny wieprzowiny na unijnym rynku będą nadal rosły. Powodem jest ciągły spadek produkcji trzody chlewnej.

Analitycy banku spodziewają się w bieżącym roku spadku od 3 do 4 proc. w porównaniu do 2022 r., co jest zbliżone do szacunków Komisji Europejskiej. Analitycy z Holandii postrzegają ostatni wzrost cen prosiąt i popyt na te zwierzęta, jako podstawę prognozowania dalszego wzrost cen na rynku trzody chlewnej.

Jakie marże producentów trzody chlewnej ?

Marże zysku producentów trzody chlewnej są nadal pod presją ze względu na wysokie ceny środków produkcji. Jednak ceny surowców rolniczych do produkcji pasz znacząco spadły w ostatnich trzech miesiącach.

Bank spodziewa się dalszego spadku cen pasz, co przyniosłoby dodatkowe oszczędności kosztowe dla ferm trzody chlewnej.