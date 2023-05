Raport o ASF w Chinach przygotowany przez chińską firmę analityczno-doradczą wywołał niepokój na rynku wieprzowiny za Wielkim Murem oraz rozbudził nadzieję u eksporterów.

Choć od publikacji analizy pt. „Szczegółowy raport o przemyśle hodowli świń. ASF może powrócić, nadchodzi nowy cykl” przygotowanej przez analityków Hua Chuang Securities (HCS), chińskiej firmy analityczno-doradczej z sektora finansowego upłynęło dwa miesiące, to dokument ten zdaje się nabierać nowego znaczenia i mocy rynkowej. Przedstawiona w nim analiza już nie tylko wywołuje gęsią skórkę, ale w świetle mających miejsce od wielu miesięcy zdarzeń rynkowych rodzi u producentów wieprzowiny (głównie rolnicy i hodowcy świń) głębokie obawy o przyszłość w perspektywie dłuższej niż 2-3 lata. Takich lęków przedstawiciele branży nie mieli, gdy afrykański pomór świń zaatakował w sierpniu 2018 roku.

Raport o prawdzie

Przygotowany raport przez analityków Hua Chuang Securities jest podsumowaniem jak i wskazaniem możliwości oraz zagrożeń. I to właśnie ryzyka wywołały dreszcze, a obecnie solidne obawy o przyszłość ekonomiczną.

Jak stwierdzają analitycy chiński rząd wykonał bardzo ciężką pracę, by zapanować nad wirusem ASF. Podkreślają, że pandemia SARS-Cov-2 w sumie pomogła przerwać potencjalne kanały jego transmisji. W efekcie – dzięki epidemii koronawirusa – chińska branża wieprzowa miała czas na dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa biologicznego oraz odbudowy i umocnienia swego potencjału produkcyjnego. Zdaniem analityków HSC dobry czas już się skończył.

W dokumencie tym napisano, że zniesienie ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2 zwiększyło ruch ludzi oraz aktywność biznesową (zwłaszcza transport), a tym samym wzrosło zagrożenie rozprzestrzenienia się po kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W raporcie napisano, że obecnie – w związku z tym – znacznie wzrosło zagrożenie ASF dla hodowli świń w Państwie Środka.

Autorzy raportu podkreślili, że zebrane informacje prowadzą do wniosku, że gdyby na północy kraju wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń, to zakresem zakażenia byłoby objęte o 50% więcej obszarów produkcyjnych, niż to było podczas epidemii w latach 2018-2019. Podobna skala zakażenia miałaby miejsce na południu Chin.

Skąd taki wniosek? Analitycy twierdzą, że zniesienie ograniczeń i zakazów związanych z SARS-Cov-2 zostało również odczytane jako przyzwolenie na poluzowanie lub zniesienie zasad bioasekuracji związanych z ASF. Według ich wiedzy takie właśnie podejście jest widoczne jak Chiny są długie i szerokie i podkreślają, że jak się ono nie zmieni, to chiński rynek wieprzowiny czeka coś na wzór hekatomby. Eksperci Hua Chuang w raporcie napisali, że wystąpienie w którymkolwiek regionie Chin ogniska ASF wywołała na rynku wieprzowiny oraz rynku kapitałowym przysłowiowe trzęsienie ziemi. W pierwszym przypadku epidemia natychmiast odbije się na cenach skupu żywca jak i mięsa zagrażając rentowności, co przełożyłoby się na wydłużenie czasu (do średniookresowej perspektywy) na uzyskanie akceptowalnej stopy zwrotu oraz odbije się na strukturze jak i wielkości oraz liczebności podmiotowej producentów. Należy podkreślić, że chiński rynek wieprzowy od niemal dwóch lat podlega dużym wahaniom cen, pomimo samowystarczalności produkcyjnej. W efekcie duża zmienność na rynku nie daje stabilnych perspektyw rozwoju i zniechęca do inwestowania, a rolnicy i hodowcy nie widzą przyszłości.

Z kolei w drugim przypadku wiele zakładów produkujących wieprzowinę notowanych jest na giełdach w Szanghaju lub w Shenzhen. Jak prognozują chińscy eksperci nowa fala epidemii dokonałaby nowej wyceny rynku wieprzowego oraz utratę konkurencyjności przez wiele przedsiębiorstw i podjęcia działań ratunkowych, które zablokowałyby ich plany inwestycyjne na wiele lat. Stałoby się tak, bo sytuacja rynkowa obecnie jest inna niż ta w sierpniu 2018 roku, gdy pierwsze ognisko ASF zostało stwierdzone w Chinach. Jak podkreślili analitycy dziś jest inna rzeczywistość i to nie tylko w skali Chin, ale i świata.

Nadzieje eksporterów

Jak wynika z komentarzy ekspertów dotyczących raportu Hua Chuang Securities, dokument ten rozbudził na tzw. Zachodzie, w tym u rolników w Unii Europejskiej oraz w Polsce, z uwagi na narastające ryzyko za Wielkim Murem, nadzieje na większy w tym roku eksport wieprzowiny do Chin, co przełożyłoby się na wzrost choćby cen produkowanego w Unii Europejskiej żywca.

Póty co nie zanosi się na zmianę wolumenu na znaczny plus, bo rząd w Pekinie skutecznie chroni chińską wieprzowinę i zarządza tym rynkiem poprzez interwencyjne skupy lub sprzedaże.

Oczywiście istnieje szansa, że gdyby faktycznie za Wielkim Murem wystąpiły ogniska ASF, to nie jest wykluczone, że wzrósłby popyt importowy. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że w czasie pierwszej fali epidemii w latach 2018-2019 eksport do Chin nie wzrósł on tak, jak prognozowali eksperci. Gwałtowny jak i długotrwałego przyrostu nie było. Hossa eksportowa trwała zaledwie 18 miesięcy i obecnie trend jest odwrotny od oczekiwań zachodnich producentów.

Należy podkreślić, że eldorado eksportowe było krótkie za sprawą zastosowanych przez chiński rząd skutecznych działań ochronnych oraz determinacji w odbudowie pogłowia świń, a co udało się Chińczykom osiągnąć w zaledwie w rok.

Raport Hua Chuang Securities pokazał coś innego. Otóż choć polskie powiedzenie mówi, że od przybytku głowa nie boli, to dzięki analizie HSC widać, że może solidnie zacząć boleć, nawet jeśli dany rynek jest całkowicie samowystarczalny, jeśli uczestnicy tego rynku zlekceważą podstawowe zasady. Eksperci wskazali w jakich miejscach oraz kogo najbardziej niefrasobliwość zaboli oraz jak długo taki ból by się utrzymywał.