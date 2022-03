Realizacja biogazowni to była droga przez mękę. Korzyści to ciepło, energia i poferment

Mimo kryzysu w branży trzody chlewnej Janusz Wojtczak przedsiębiorca rolny, prezes Inter Agri jest już na ostatnim etapie uruchamiania biogazowni. Podkreśla, że wypełnienie procedur, to dosłownie była droga przez mękę. Jednak instalacja ma dostarczyć cennego pofermentu, energii cieplnej i elektrycznej, co pozwoli na realizację zerowego śladu węglowego w prowadzonej produkcji świń.

- Jesteśmy na ostatnim etapie uruchomienia biogazowni. Będziemy utylizować całą gnojowicę, wytworzoną na fermie, w bardzo szczytnym i pozytywnym, ekologicznym celu. Na bazie tej gnojowicy będziemy wytwarzać biogaz, biometan. Z tego wyprodukujemy energię elektryczną. Przy produkcji energii w takim układzie kogeneracyjnym mamy tzw. odpadowe ciepło, które wykorzystamy do ogrzewania budynków inwentarskich, czyli jakby zamykamy cykl. Dodatkowo, planujemy w okresie letnim konwertować to ciepło na chłód i schładzać budynki inwentarskie. Praktycznie jest to obieg zamknięty - wyjaśniał w rozmowie Janusz Wojtczak.

W dobie horrendalnych cen nawozów poferment staje się wartościową alternatywą.

- W kontekście cen nawozów, to też jest bardzo ważne. W praktyce na swoje pola nie potrzebuję kupować mineralnych nawozów, bo ta ilość pofermentu, którą wyprodukuję w biogazowni, pozwoli mi w pełni wypełnić potrzeby nawozowe i to w kontekście nawozu najbardziej wskazanego, czyli "no waste" dla tej zerowej emisji. Biogazownia ogranicza emisję gazów cieplarnianych, na tyle, że pozwala to zbilansować negatywną emisję od zwierząt i praktycznie to zrównoważyć. Dążę do tego aby uzyskać zerowy ślad węglowy w produkcji zwierzęcej - mówił przedsiębiorca.

Czy polskie gospodarstwa są gotowe na konsekwencje gospodarcze jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie?

Takie pytanie zadaliśmy Januszowi Wojtczakowi podczas tegorocznych Targów Ferma, dzień po napadzie Rosji na Ukrainę. W tamtym momencie pojawiły się pierwsze doniesienia o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą konflikt zbrojny w tzw. spichlerzu Europy. Rozmówca podkreślił, że w najtrudniejszej sytuacji będą gospodarstwa indywidualne, które na rynku działają samodzielnie.

- Uważam, że pojedyncze gospodarstwo nie da sobie rady z zabezpieczeniem całej gamy produktów czy np. pasz, które zużywa w produkcji. Nie ma takich zasobów, nie ma takich środków. Nie ma właściwie takiej wiedzy i przewidywalności, żeby to robić. Tym powinno zajmować się dziś państwo, nie naliczaniem dopłat, tylko zabezpieczaniem makroekonomicznym i -gospodarczym - podkreślił.

Zatem, jakiego wsparcia potrzebują dziś producenci rolni? Janusz Wojtczak odpowiedział jednoznacznie - uproszczenia procedur.