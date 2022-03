Rekordowa podwyżka cen tuczników w Niemczech

Dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" żywca wieprzowego zakończyła się rekordową podwyżką cen. Jeszcze nigdy tuczniki nie drożały w takim tempie.

Dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" zorganizowana przez tamtejsze Zrzeszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG) przyniosło historyczny wzrost cen. Tuczniki w ciągu tygodnia podrożały o rekordowe 18 eurocentów, osiągając poziom 1,50 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

To najwyższy tygodniowy wzrost cen jaki odnotowaliśmy w ciągu blisko 10 lat naszych obserwacji tego rynku. Dotychczas najwyższa odnotowana tygodniowa podwyżka wynosiła 10 eurocentów i wystąpiła ona tylko raz - w marcu 2019 roku. Warto dodać że obecnie obowiązująca stawka jest najwyższa od czerwca 2021 roku.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu z dnia dzisiejszego - 4,81), niemieckie tuczniki kosztują obecnie 7,22 zł netto za kilogram tucznika w wbc, czyli o 1,22 więcej niż tydzień temu! Warto nadmienić że wzrost ten wynika nie tylko z podwyżek cen tucznika, ale też drożejącego euro - na przestrzeni minionego tygodnia waluta ta podrożała o blisko 30 groszy.

Dzisiejsza podwyżka jest zapowiedzią bardzo dużych wzrostów cen także w krajowych rzeźniach. Niestety do opłacalności produkcji wciąż wiele brakuje, a co gorsza drożeje nie tylko żywiec, ale też pasze. W konsekwencji niejasne pozostaje to czy ceny tuczników nadążą za rosnącymi kosztami produkcji.