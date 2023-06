Na niemieckim rynku utrzymuje się rekordowo wysoka cena skupu tuczników. Wczorajsza sesja "dużej giełdy" nie przyniosła w tym zakresie żadnych zmian.

Podtrzymanie rekordowo wysokiej ceny skupu nie było wcale oczywiste. Wtorkowa sesja "małej giełdy" ISW przyniosła bowiem spadek cen rzędu 3 eurocentów. Na szczęście VEZG nie podążył tym tropem, i wczorajsza sesja zakończyła się tym samym rezultatem, co zesżłotygodniowe notowanie. Oznacza to, że przynajmniej do kolejnej środy w Niemczech obowiązywać będzie rekomendowana stawka skupu tuczników na poziomie 2,43 zł/kg.

Ceny tuczników w krajowych skupach

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dnia wczorajszego: 1 EUR=4,44 PLN) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,79 zł za kilogram, wobec 10,88 zł/kg w ubiegłym tygodniu. Różnica wynika ze zmiennego kursu Euro,

Na krajowym rynku ceny tuczników są o kilkadziesiąt groszy wyższe od cen niemieckich. Na początku tygodnia tuczniki w klasie E wyceniano przeciętnie na 11,50 zł netto za kilogram. Żywiec kosztował zaś około 9,10 zł netto za kilogram.