Rekordowe pogłowia loch u największych producentów trzody

Światowi potentaci w produkcji wieprzowiny na potęgę powiększają swoje stada loch. Granicę 100 tysięcy loch w chlewniach przekroczyło już 40 rynkowych gigantów.

Na świecie nigdy wcześniej nie było tak wielu wielkich hodowców, których stada loch liczą ponad 100 000 zwierząt – donosi niemiecki portal agrarheute.de. Według danych globalnej firmy hodowlanej Genesus, w ubiegłym roku istniało aż 40 takich firm, które łącznie dysponują pogłowiem 16,5 miliona loch. Z danych wynika też, że giganci w sektorze producentów wieprzowiny jeszcze zwiększyli potencjał.

W 2019 r. próg 100 tys. loch na fermach przekraczały 34 korporacje, które łącznie hodowały 11,6 mln loch. W 2020r. było już 40 takich firm i dysponują one pogłowiem o 4,9 mln loch większym. W czołówce potentatów wciąż dominują koncerny chińskie. Stamtąd pochodzi 15 największych posiadaczy loch. Co ciekawe, jedna trzecia z tej stawki to nowicjusze, którzy próg 100 tys. loch przekroczyło dopiero w 2020r.

Numer jeden tego rankingu to chińska firma Muyuan Foodstuff Company, która między 2019 a 2020 rokiem powiększyła ilość loch na swoich fermach ponad dwukrotnie. W 2020 r. miała ona w chlewniach 2,62 mln loch, a rok wcześniej 1,28 mln sztuk. Zaraz po niej plasuje się chińska Grupa Wens, która powiększyła stado loch o pół miliona i w ub.r. posiadała już 1,80 mln loch. Na trzecim miejscu plasuje się amerykańska firma Smithfield, która jest jednak częścią chińskiej Grupy WH. W jej chlewniach znajdowało się w ub.r. 2,23 mln loch – o 15 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Z globalnych danych wynika, że w dużych stadach zarejestrowanych w Chinach żyło w ub.r. łącznie 9,37 mln macior, a rok do roku zwiększyły one stada niemal o 90 proc. W amerykańskich chlewniach tymczasem w rezultacie kłopotów ze zbytem związanych z pandemią, w chlewniach ubyło 80 tys. loch. W jedenastu największych firmach doliczono się 3,60 mln loch.

Firmy europejskie trudno z chińskimi potentatami porównywać. Francuska Grupa Cooperl znalazła się na 15 miejscu rankingu z 245 tys. loch na fermach. Hiszpańska Vall Company na 19 miejscu zestawienia posiadała w ub.r. 213 tys. loch, a Costa Food Group, również z Hiszpanii, uplasowała się na 30 pozycji ze stadem 150 tys. loch w chlewniach. Na liście gigantów znalazły się również firmy z Brazylii, Rosji i Tajlandii.