Rekordowe pogłowie świń w Hiszpanii

Populacja świń w Hiszpanii osiągnęła nowy rekordowy poziom. Wzrostowi nie widać końca, wręcz przeciwnie: gwałtowny wzrost liczby niepokrytych loszek wskazuje, że hiszpańska produkcja będzie nadal rosnąć.

Pogłowie wzrosło o 15 proc. w ciągu pięciu lat

W Hiszpanii, wbrew unijnemu trendowi, stado świń urosło w ubiegłym roku do nowego rekordowego poziomu. Według aktualnych danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) w grudniu 2021 r. utrzymywano łącznie 34,45 mln świń, było to 1,66 mln sztuk lub 5,1 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. W ciągu ostatnich pięciu lat hiszpańscy producenci powiększyli swoje stada o około 4,5 mln sztuk, czyli 15,0 proc.

Na przykład w tym samym okresie liczba świń w Niemczech spadła o 3,96 mln sztuk, czyli 14,3 proc. Iberyjczycy hodują obecnie o 10,8 miliona świń więcej niż w Niemcy.

Dostępne są dalsze rezerwy produkcyjne

Podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej spodziewany jest spadek produkcji trzody chlewnej w 2022 r., w Hiszpanii na razie nic na to nie wskazuje. W porównaniu do grudnia 2020 r. łączna liczba loch wzrosła o około 50 tys. sztuk, czyli o 1,9 proc. do 2,68 mln. Mimo, że jest to wolniejsze tempo wzrostu niż w poprzednich latach, po uwzględnieniu oczekiwanego wzrostu wydajności, 3 proc. wzrost produkcji trzody chlewnej w 2022 r. jest możliwy.

Na dalszy rozwój hiszpańskiej produkcji wskazuje również fakt, że liczba niepokrytych loszek wzrosła bardziej niż jakakolwiek inna kategoria zwierząt, bo o 40 400 zwierząt lub 12,7 proc. do 358 270 sztuk. Nadal są, więc dostępne rezerwy produkcyjne.

Znacznie wzrósł hiszpański eksport mięsa do krajów trzecich

Największy udział miał eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych, który zwiększył się o 8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Chiny pozostały głównym odbiorcą hiszpańskich dostaw mięsa do krajów trzecich, mimo, że według danych ministerstwa wolumen zakupów w 2021 r. był o około 9 proc. niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,27 mln ton.