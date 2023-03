Choć tym razem obyło się bez podwyżki, wynik wczorajszej sesji "dużej giełdy" może cieszyć hodowców. Podtrzymana została bowiem ustalona przed tygodniem rekordowo wysoka cena skupu tuczników.

Wczorajsza sesja zakończyła się podtrzymaniem stawki ustalonej siedem dni temu, to znaczy 2,33 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E).

Ile kosztują niemieckie tuczniki?

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z wczoraj - 4,69 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,93 zł/kg. W krajowych skupach na początku tygodnia średnia cena tuczników o analogicznej mięsności wynosiła około 10,80 zł/kg, co również jest historycznym rekordem naszych notowań. Żywiec wyceniany był na około 8,55 zł/kg, w niektórych skupach ceny żywca dochodziły jednak do granicy 9 zł/kg.

Ceny tuczników na "małej giełdzie"

Co ciekawe, różnica w notowaniach VEZG i tzw. małej giełdy (ISN) jest coraz większa. Ostatnia sesja giełdy ISN zakończyła się wynikiem aż o 13 euro wyższym niż notowanie VEZG. Skąd ta różnica?

- Moim zdaniem spowodowane jest to dwoma czynnikami. Po pierwsze kupujący określają obecna sytuację jako przejściową, związaną z okresem Świąt Wielkiej Nocy (duże zapotrzebowanie przekłada się na wyższe kwoty licytowane w parkiecie ISW), po którym nastąpi stonowanie zakupów i ustabilizowanie ceny na obecnym poziomie VEZG lub nieco niższym. Drugi powód to brak możliwości eksportu do dalekiej Azji , czyli zakłady bazować muszą tylko na rynku wewnętrznym UE, a tutaj konsument niekoniecznie będzie chętny kupować wyręby, które szły wcześniej na eksport, przez co ich ceny muszą być atrakcyjniejsze, a to utrudnia możliwości podnoszenia cen w skupach - informuje w mediach społecznościowych Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh "Polsus".