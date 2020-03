Rekordowo wysokie ceny warchlaków

Notowania niemieckich warchlaków pną się do góry kolejny tydzień z rzędu. Cena opublikowana przez VEZG na ten tydzień to 83 EUR za 25 kg warchlaka. Na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja w krótkim czasie miała się zmienić.

Cena publikowana przez niemieckie Zrzeszenie Stowarzyszeń Producentów Zwierząt Gospodarskich i Mięsa (VEZG), obowiązująca do 8.003 2020 r. jest o 2,5 euro wyższa niż przed tygodniem.

Jak czytamy w najnowszym wydaniu Agro Nawigatora PKO Banku Polskiego niska podaż warchlaków do tuczu ma swoje odzwierciedlenie w rekordowo wysokich cenach, które są aż o 57 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2019 r. - Według KE przeciętna unijna cena prosiąt w połowie lutego (17.02) wzrosła do rekordowego poziomu 70,49 EUR/szt. (+57% r/r). Z jednej strony na ceny silnie oddziałuje sytuacja na rynku mięsa wieprzowego, czyli wzrost cen trzody i opłacalności tuczu wywiera presję na zwiększenie popytu. Z drugiej strony dynamika unijnej produkcji prosiąt jest wciąż niska.

Jak ostatnio komentował dla serwisu farmer.pl Rafał Moczkowski, właściciel firmy Europig - Znaczące partie duńskich loszek hodowlanych są aktualnie wysyłane do Chin. Nie należy się spodziewać, że w najbliższym czasie większe ilości warchlaków pojawią się na rynku.

W Niemczech podobnie jak i w Polsce obserwowany jest wysoki popyt na młode świnie do tuczu. Jednak nie najwyższe pogłowie loch u dwóch unijnych liderów prosiąt powoduje, że z początkiem 2020 r. dostępna oferta zwierząt była ograniczona, a ceny z tygodnia na tydzień regularnie rosną.

To oznacza, że gospodarstwa nastawione na tucz świń z zakupu, nie mogą liczyć na tak duże zyski co gospodarstwa prowadzące stada świń w cyklu zamkniętym. Jak wyjaśnia dr Mariusz Dziwulski w najnowszym biuletynie PKO BP - z danych Eurostatu wynika, że pogłowie loch w Danii i Niemczech, czyli dwóch największych unijnych eksporterów prosiąt, w grudniu’19 zmalało o 1,7% r/r wobec spadku o 3,1% w połowie 2019. Silny wzrost cen, silniejszy od wzrostu cen skupu trzody, +39% r/r w analogicznym okresie, ogranicza poprawę opłacalności tuczu w Polsce, co jest istotne biorąc pod uwagę skalę krajowego importu prosiąt.