Rekordowy spadek cen tuczników w Niemczech!

Dzisiejsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" przejdzie do historii. Niestety w sposób negatywny. Zakończyło się ono bowiem niespotykanym jak do tej pory spadkiem cen tuczników.

Kondycja rynku wieprzowiny w Europie już od wielu tygodni nie jest najlepsza. Jednak wynik dzisiejszego notowania niemieckiej "dużej giełdy" zapisze się negatywnie w historii rynku trzody chlewnej. Po dzisiejszej sesji ceny spadły bowiem aż o 13 eurocentów! Tak dużego spadku nie obserwowaliśmy jeszcze w niemal dziesięcioletniej historii naszych notowań.

Tak duży spadek cen oznacza, że przynajmniej do najbliższej środy na niemieckim rynku obowiązywać będzie stawka 1,47 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Po raz ostatni tak niskie ceny obserwowaliśmy w marcu ubiegłego roku, w momencie gdy rynek dopiero dźwigał się po trwającym ok. półtora roku kryzysie. Po 16 miesiącach relatywnie dobrej koniunktury powróciliśmy tym samym do punktu wyjścia.

Aktualna cena w przeliczeniu na złotówki (wg kursu euro z dnia dzisiejszego wynosi 6,59 euro za kilogram (7,11 zł/kg w ubiegłym tygodniu).

Tak duży spadek przełoży się niestety na sytuację w krajowych skupach. Już ubiegłe tygodnie nie były łaskawe dla producentów: od początku czerwca ceny w krajowych skupach spadły o ponad 80 groszy. Niestety dzisiejsze wydarzenia wywołają prawdopodobnie kolejne (i do tego niemałe) tąpnięcie w cennikach polskich przetwórców i pośredników.