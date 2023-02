Ocena rentowności naszej produkcji stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania, jak stwierdził Jakub Napierała, hodowca z Wielkopolski, dodając, że niektórzy zarzucają hodowcom, że żądają zbyt wysokiej ceny, jednak może się okazać, że nawet przy takich stawkach hodowcy pozostaną na minusie. „Po raz kolejny doskwiera nam niepewność”, jak zaznaczył.

Jakub Napierała, hodowca trzody chlewnej z województwa wielkopolskiego podzielił się z nami oceną rentowności produkcji warchlaków. Jak zaznaczył, w przypadku jego gospodarstwa głównym wyznacznikiem opłacalności produkcji prosiąt będą nowe stawki za energię.

Wiele zależeć będzie od stawek za energię

– Ocena rentowności naszej produkcji stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania, ponieważ nie mamy pewności jakie stawki za energię powinniśmy uwzględnić w kalkulacjach. Do tej pory było to w naszym przypadku 0,41 zł/kWh, teraz skończyła nam się umowa i możemy jednak przejść na nawet 2,20 zł/kWh, co miałoby drastyczny wpływ na opłacalność. Złożyliśmy stosowne oświadczenia, żeby skorzystać z ceny maksymalnej na poziomie 0,785 zł/kWh i pozostało nam czekać na kolejny rachunek za energię, tj. do końca lutego. Jednak w regionie można usłyszeć, że nie u każdego się to udało – stwierdził Napierała.

Pomimo podwyżek cen warchlaków produkcja może być nieopłacana

Jak podkreślił, będzie to główny wyznacznik opłacalności produkcji prosiąt.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rentowność utrzyma się na niezmienionym poziomie w stosunku do końcówki zeszłego roku, ponieważ podwyżka ceny za energię zostanie zrekompensowana przez wzrost cen warchlaków. Jeżeli jednak mielibyśmy mierzyć się z wyższymi cenami za energię, to, pomimo widocznej w tym roku zdecydowanej tendencji wzrostowej na rynku warchlaków, będziemy grubo pod kreską. Już wcześniej na energię wydawaliśmy ok. 20 tys. zł miesięcznie. Dlatego właśnie nie wpadam w hurraoptymizm pomimo rosnących cen warchlaków – zaznaczył.

Dobry pracownik to niemałe koszty

Jak podkreślił nasz rozmówca należy także pamiętać o bardzo dużych kosztach pracowniczych.

– Dobry i wykwalifikowany pracownik, który zostanie w gospodarstwie na dłużej, wiąże się z niemałymi nakładami, co również ma duży udział w rentowności produkcji – mówił Napierała.

„Po raz kolejny doskwiera nam niepewność”

– Niektórzy dają do zrozumienia, że ceny warchlaków zbliżają do maksymalnego pułapu jaki są w stanie zapłacić. Zaznaczają, że żądamy zbyt wysokiej ceny, jednak może się okazać, że nawet przy takich stawkach pozostaniemy na minusie. Po raz kolejny doskwiera nam niepewność. Jeśli produkcja ponownie będzie nieopłacalna, to dojdzie do przyspieszenia redukcji gospodarstw – podsumował Napierała.